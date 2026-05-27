Son Mühür - Bakan Uraloğlu, Antalya-Alanya Otoyolu’nun ilerleyen yıllarda yapılması planlanan Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya otoyollarıyla bağlantılı şekilde hizmet vereceğini belirtti. Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla birlikte İzmir, İstanbul ve Avrupa sınırına kadar uzanan kesintisiz bir otoyol ağı oluşturulacağını ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu şunları söyledi:

"Antalya ve Alanya arasında artan ulaşım talebine cevap verecek otoyolumuz bölgenin ekonomik ve sosyal hareketliliğine önemli katkı sağlayacak. Otoyolun hizmete alınmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin bölgeye ulaşımı daha hızlı hale gelecek"

"Antalya-Alanya Otoyolu ile bölgedeki ulaşım yükünü önemli ölçüde hafifleteceğiz. Projemiz, çevre illerden gelen trafiğin şehir merkezine girmeden transit geçişine de imkân sağlayacak. Güzergâh Serik Kavşağı’ndan başlayarak Konaklı’nın kuzeyindeki Alanya Batı Kavşağı’nda son bulacak."

Abdulkadir Uraloğlu, proje kapsamında Serik, Taşağıl, Manavgat, Manavgat Doğu, Alarahan, Konaklı ve Alanya Batı olmak üzere toplam 7 kavşağın yer aldığını açıkladı. Uraloğlu ayrıca otoyolda toplam 4 bin 365 metre uzunluğunda 5 tünel ile 5 bin 966 metre uzunluğunda 16 viyadüğün bulunduğunu belirtti.

Sahadaki çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü ifade eden Uraloğlu, 5 tünelin tamamında kazı, destekleme ve nihai beton çalışmalarına devam edildiğini söyledi. Bakan Uraloğlu, 16 viyadüğün 14’ünde fore kazık, temel kazısı, donatı ve beton imalatlarının sürdüğünü aktarırken, ayrıca 13 altgeçit, üstgeçit ve köprü ile 38 menfezde çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

23,9 milyar liralık tasarruf

Abdulkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya Otoyolu’nun hizmete girmesiyle mevcut güzergahta yaklaşık 2,5 saat süren yolculuğun 36 dakikaya ineceğini söyledi. Uraloğlu, proje sayesinde yılda 23 milyar liranın zaman tasarrufundan, 900 milyon liranın ise yakıt tasarrufundan elde edileceğini belirterek toplam ekonomik katkının 23,9 milyar lirayı bulacağını ifade etti. Bakan ayrıca karbon salımının yıllık 47 bin ton azalmasının hedeflendiğini açıkladı.