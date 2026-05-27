İstanbul Kadıköy’de güpegündüz uğradığı bıçaklı saldırıyla hayatının kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, bayram sabahında unutulmadı. Kurban Bayramı’nın ilk gününde acılı anne Yasemin Minguzzi ve baba Andrea Minguzzi soluğu oğullarının kabri başında aldı. Gözyaşlarının sel olduğu buluşmada, adalet kararlılığı vurgulandı.

Mezarını çiçeklerle donattılar

Bayram namazının ardından aile yakınlarıyla birlikte mezarlığa gelen Minguzzi çifti, çocuklarının kabri başında uzun süre gözyaşı döktü. İtalyan baba Andrea Minguzzi, elleriyle oğlunun mezar taşına dokundu, kabri taze çiçeklerle adeta yeşile boyadı. Duaların okunduğu hüzünlü ziyarette, 15 yaşında cinayete kurban giden Ahmet’in arkadaşları da aileyi yalnız bırakmadı.

Acı hala çok taze...

"Kimse bunu hak etmedi, Ahmet hiç hak etmedi"

Mezar başındaki anmanın ardından kısa bir açıklama yapan acılı baba Andrea Minguzzi, yürek yakan ifadeler kullandı. Oğlunun çevresinde yardımseverliğiyle tanındığını belirten baba Minguzzi, adalet mücadelesinden asla vazgeçmeyeceklerinin altını çizdi.

Konuşmakta güçlük çeken Andrea Minguzzi, duygularını şu sözlerle aktardı:

"Öncelikle herkesin bayramını kutluyorum ama bizim için çok zor bir gün. Ahmet çok iyi, temiz kalpli bir çocuktu. Etrafındaki herkesi korur, kollardı. Yaşanan bu vahşeti kimse hak etmiyordu, benim oğlum hiç hak etmedi. İçimiz yanıyor, çok üzülüyorum. Ahmet her an bizim kalbimizde yaşayacak ve onun hakkını aramak için asla durmayacağız."