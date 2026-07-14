Trendyol Süper Lig'in yeni sezonu öncesinde Slovenya'daki hazırlıklarına devam eden İzmir ekibi Göztepe, kamp programı çerçevesinde çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Sarı-kırmızılı İzmir ekibi, Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetiminde günü yoğun tempolu bir antrenmanla tamamladı.

Rejenerasyon çalışmasıyla başladı!

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da devam ettiren Göztepe, günün antrenmanına rejenerasyon çalışmalarıyla start verdi. Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcuların fiziksel toparlanmasına yönelik çalışmalar üzerinde duruldu.

Pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirildi!

Isınma ve rejenerasyon sürecinin ardından sarı-kırmızılı futbolcular, 5'e 2 pas organizasyonları ve top kapma çalışmaları yaptı. Teknik ekip tarafından yakından takip edilen antrenmanda oyuncuların yüksek tempoda çalıştığı gözlerden kaçmadı.

Orta ve şut çalışmasıyla sona erdi!

Antrenmanın son kısmında ise hücum organizasyonları üzerinde duruldu. Futbolcular, orta ve şut çalışmaları yaparak günü noktaladı.

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Slovenya kampında devam ettiren Göztepe'nin, kamp programı çerçevesinde önümüzdeki süreçte de antrenmanlarına ve hazırlık maçlarına devam etmesi planlanıyor.