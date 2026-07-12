Yeni sezon hazırlıklarını yurt dışında devam ettiren İzmir ekibi Göztepe, Slovenya'nın Bled kasabasındaki kamp programını aralıksız sürdürüyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde yapılan antrenmanlarda futbolcuların fiziksel ve taktiksel hazırlıkları üzerinde duruluyor.

Pas çalışmasıyla antrenman başladı!

Günün antrenmanına, ısınma hareketlerinin ardından pas organizasyonlarıyla start verildi. Daha sonra dar alanda oyun çalışması gerçekleşştiren futbolcular, yüksek tempolu mücadelelerle antrenmanın temposunu yükseltti.

Rakip Gorica!

Göztepe, Slovenya kampındaki ilk hazırlık maçını Hırvatistan ekibi Gorica karşısında gerçekleştirecek. Sarı-kırmızılılar, kamp programı çerçevesinde oynanacak olan mücadelede hem fiziksel durumunu deneyimleyecek hem de teknik heyetin planlamış olduğu oyun organizasyonlarını sahaya yansıtma gayretinde olacak.

Göztepe'nin resmi hesabından yapılan açıklamada, "Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya’da sürdüren Göztepe’miz, bugün gerçekleştirdiği antrenmanla çalışmalarına devam etti. Teknik Direktörümüz Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı. Antrenmanın ilk bölümünde dar alanda oyun oynayan takımımız, günü taktiksel oyunla tamamladı." ifadeleri kullanıldı.