Son Mühür/Hüseyin Demir Göztepe Spor Kulübü'nün U14 Kız Sutopu Takımı, Giresun'da düzenlenen Bronz Grup 1 müsabakalarını namağlup tamamlayarak play-off biletini aldı. Sarı-kırmızılı ekip, oynadığı beş karşılaşmada rakip fileleri 144 kez havalandırırken, kalesinde yalnızca iki gol gördü. Turnuva boyunca üstün performans sergileyen Göztepe, aldığı farklı galibiyetlerle dikkat çekerken, play-off öncesi şampiyonluk yolunda önemli bir mesaj verdi.

“Göztepe sutopunda A takımını örnek oluyor”

Namağlup performansıyla Bronz Grup'u lider tamamlayan Göztepe U14 Kız Sutopu Takımı, elde ettiği sonuçlarla play-off öncesinde iddiasını ortaya koydu. Sarı-kırmızılı kulüp, başarılı performans gösteren sporcularını tebrik ederken, play-off etabında da aynı başarıyı sürdürmeleri temennisinde bulundu. Göztepe Spor Kulübü’nün Onursal Başkanı Mehmet Sepil ile Olimpik Branşlar Temsilcisi Deniz Durmaz olimpik branşlara desteklerini sürdürüyor. Göztepeli sporcular başarıdan başarıya koşuyor. İzmir’in gururu olan sporcular Göztepe A takımını örnek alıyor. Göztepe Spor Kulübü’nün A takımı bu sezon hem Lig’de hem Avrupa’da şampiyon oldu.

“Göztepe’den Giresun’a gol şov”

Giresun'da gerçekleştirilen U14 Kızlar Bronz Grup 1 müsabakalarında mücadele eden Göztepe, oynadığı beş maçı da kazanarak namağlup şekilde play-off'lara yükseldi. Sarı-kırmızılı ekip, turnuva boyunca rakiplerine büyük üstünlük kurarken sadece iki gol yiyerek savunmadaki başarısıyla da öne çıktı. Bu sonuçlarla Göztepe, beş maçta toplam 144 gol atarken kalesinde yalnızca iki gol gördü.

Göztepe'nin turnuvadaki sonuçları şu şekilde oluştu:

Göztepe 32-2 Mudanya Belediyespor

Göztepe 35-0 Sprint 27

Göztepe 37-0 Giresun GSK

Göztepe 10-0 Giresun Malazgirt SS (Hükmen)

Göztepe 30-0 Ordu GSİM