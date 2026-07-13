Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, sarı-kırmızılı kulübün yeni vizyonunu Slovenya kampında ilan etti. Ljubljana yakınlarındaki Bled kasabasında basın mensuplarının karşısına geçen Sepil, transfer bütçelerinden tesisleşmeye, Avrupa hedeflerinden borçsuzluk tablosuna kadar camianın merak ettiği her konuya net yanıtlar verdi.

"Bu sezon yarım kalan işi bitireceğiz"

Sarı-kırmızılı ekibin çıtayı her zaman yukarıda tuttuğunu belirten Mehmet Sepil, yeni sezonun parolasını Avrupa kupaları olarak belirledi. Geçtiğimiz sezon bu hedefi son maça kadar kovaladıklarını ancak kıl payı kaçırdıklarını hatırlatan Onursal Başkan, yaşanan hayal kırıklığını gizlemedi. Kulübün futboldaki adımlarını hızlandırdığını söyleyen Sepil, "Yeniden yapılanmamıza hız kesmeden devam ediyoruz. Önümüzdeki sezonu başarıyla tamamlayıp Avrupa hedefimize ulaşacağız" sözleriyle camiaya inanç aşıladı.

"Kimseye borcumuz yok"

Süper Lig'de harcama limitleri tartışmaları sürerken Sepil, kulübün finansal gücüne ayrı bir parantez açtı. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan üst üste üçüncü kez transfer limiti muafiyeti aldıklarını vurgulayan deneyimli futbol insanı, meydan okudu: "Neden limitimiz yok? Çünkü hiç kimseye borcumuz yok. Bunu resmi olarak belgelediğinizde federasyondan bu yazıyı alıyorsunuz. Türkiye'de bu durumda olan başka bir kulüp olduğunu sanmıyorum."

Düşük maaş bütçesiyle hareket ettikleri yönündeki eleştirilere de sert çıkan Sepil, maliyeti düşük ama verimi yüksek oyuncuları bulma konusunda uzmanlaştıklarını ifade etti. Göztepe'nin parasını sokağa atmayacağını belirten Onursal Başkan, "Gerekirse bir oyuncuya 3-4 milyon Euro bonservis ödemekten de ürkmeyiz. Ancak bizim yaklaşımımız net; Göztepe’ye gelen her oyuncunun hayali Premier Lig olmalı" dedi.

Yeni Akademi için onay bekleniyor

Tesisleşme projelerinde taraftarın sabırsızlandığının farkında olduğunu belirten Sepil, geçmişte yaşanan Torbalı deneyiminden ders çıkardıklarını anlattı. Resmi süreçler %100 tamamlanmadan kazma vurmak istemediklerini söyleyen Sepil, arazi tahsisi sorununun çözüldüğünü, şu an belediyeden gelecek son imar izinlerini beklediklerini müjdeledi. Yeni projenin tamamlanmasıyla A takım ve altyapının tamamen ayrılacağını belirten Sepil, "Her şey bittiğinde taraftarımız 'İyi ki Torbalı olmamış' diyecek. Muazzam bir tesis geliyor" ifadesini kullandı.

Ayrıca kulübün sadece futbolcu değil, kendi teknik direktörünü ve antrenörünü de yetiştiren bir yapıya büründüğünü söyleyen Sepil, A takım teknik ekibinde altyodadan yetişen isimleri görmekten gurur duyduğunu belirtti. Kulüp bünyesinde 250 kişilik dev bir ekibin çalıştığını hatırlatan Sepil, olimpik branşlarda ve Sultanlar Ligi'nde mücadele eden voleybol takımında da hedefin Avrupa olduğunu sözlerine ekledi.