Son Mühür / Hüseyin Demir Göztepe Spor Kulübü, olimpik branşlarda başarıdan başarıya koşuyor. Elde ettiği madalyalarla İzmir’in gururu olan sarı-kırmızılılar 19 olimpik branşla fark yaratıyor. Göztepe, triatlon sporuna desteğini ve yatırımı sürdürüyor. İklim, coğrafya ve kültür olarak İzmir’in triatlon sporuna uygun olması yeni sporcuların yetişmesini sağlıyor.

“Göztepe 7 sporcu ile yer aldı”

Eğirdir'de 11-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenen Triatlon Türkiye Kupası'nda mücadele eden Göztepe Spor Kulübü, organizasyonu üç madalya ile tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip, bireysel başarılarının yanı sıra takım klasmanında da ilk üç mücadelesini sürdürdü. 400'ü aşkın sporcunun katıldığı Türkiye Kupası'nda standart (Olimpik) mesafede yarışan sporcular, 1.500 metre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşu etaplarında mücadele etti. Göztepe organizasyonda 1 kadın ve 6 erkek olmak üzere toplam 7 sporcu ile yer aldı.

“Göztepe’den üç sporcu kürsüye katıldı”

Sarı-kırmızılı ekibin başarılı sporcularından Feyyaz Döner, genel klasmanda dördüncü sırayı alırken, 35-39 yaş kategorisini üçüncü tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu. Mert Arslan, 30-34 yaş kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya kazanırken, Zekai Alptekin Tan ise 55-59 yaş kategorisini ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalya elde etti.

“Göztepeli yöneticiler tebrik etti”

Yarışların ardından Feyyaz Döner, Mert Arslan ve Çetin Çetiner'in topladığı puanlarla Göztepe Erkek Triatlon Takımı, 2026 Türkiye Kupası genel klasmanında ilk üç mücadelesini sürdürdü. Göztepe Spor Kulübü, organizasyonda mücadele eden sporcularını tebrik ederek sezonun kalan bölümünde başarı dileklerini paylaştı. Göztepe Spor Kulübü’nün Olimpik Branşlar Temsilcisi Deniz Durmaz, kürsüde yer alan sporcuları tebrik etti.