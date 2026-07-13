Trendyol Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir şekilde girmek isteyen İzmir ekibi Göztepe, Slovenya kampındaki ilk hazırlık maçında Hırvatistan temsilcisi HNK Gorica ile kozlarını paylaştı. Rutec Spor Parkı'nda oynanan mücadelede İzmir ekibi, etkili futbolunu iki golle taçlandırarak sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmış oldu.

Armstrong perdeyi açtı, Juan skoru tayin etti!

Karşılaşmaya etkili başlayan Göztepe, aradığı golü 28. dakikada buldu. Yeni transfer Armstrong, sarı-kırmızılı formayla çıktığı ilk maçta ağları havalandırarak takımını 1-0 öne geçiren isim oldu.

İkinci yarıda oyuna giren Juan ise 49. dakikada kaydettiği golle farkı ikiye çıkaran isim oldu. Kalan bölümde skor değişmeyince Göztepe, hazırlık sürecine galibiyetle başladı.

Yeni transferler ilk kez sahada!

Göztepe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna katmış olduğu Sundberg, Matos ve Armstrong da HNK Gorica karşısında ilk kez sarı-kırmızılı formayı terletme fırsatını elde etti.

Dört hazırlık maçı daha oynanacak!

İzmir ekibi, Slovenya kampı çerçevesinde hazırlıklarını devam ettirecek. Sarı-kırmızılı ekip, kamp programı kapsamında dört hazırlık maçı daha oynayacak ve yeni sezon öncesi eksiklerini görüp takım uyumunu artıracak.