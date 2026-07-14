Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye A Milli Voleybol takımımız başarıdan başarıya koşuyor. Üç kıtada tek şampiyon olan ay-yıldızlıların başarılarını genç takım takım takip ediyor. Altyapılarda hemen hemen her yaş kategoride önemli başarılara imza atan ay-yıldızlılarımız, göğsümüzü kabartıyor. U18 Yaş Altı Kadın Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası’nda tarih yazdı. Turnuvada ikinci olan millilerimizde İzmirli Duru Zeren’in performansı dikkat çekti. Göztepe Spor Kulübü’nün başarılı sporcusu istatistikleriyle parladı.

“İzmir’in gururu Duru Zeren”

Millilerimiz, final karşılaşmasında İtalya'ya 3-0 (20-25, 16-25, 15-25) mağlup oldu. Grup etabını 7'de 7 yaparak lider tamamlayan Millilerimiz, yarı finalde Macaristan'ı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi. Final karşılaşmasında İtalya'ya mağlup olan Milli Takımımız, turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Final karşılaşmasının ardından düzenlenen ödül töreninde takımımızdan Lal Lüleci En İyi Libero, Ecrin Selis Türkyaşar En İyi Smaçör, Aylin Uysalcan ise En İyi Pasör Çaprazı seçildi. Takımda önemli rol ve görevde bulunan Göztepe Spor Kulübü’nün başarılı sporcusu Duru Zeren, İzmir’in gururu oldu.

“Göztepe’den paylaşım”

Göztepe Spor Kulübü Voleybol Şube resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,”Gurur duyuyoruz! Oyuncumuz Duru Zeren’in de forma giydiği 18 Yaş Altı Kadın Milli Takımımız U18 Avrupa Şampiyonası’nı Avrupa ikincisi olarak tamamladı. Ay-yıldızlı forma altında ülkemizi başarıyla temsil eden Duru Zeren’i gönülden tebrik ediyor, bu başarıda emeği bulunan tüm sporcularımıza, teknik ekibe ve Türkiye Voleybol Federasyonu’na teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi. Olimpik branşlar temsilcisi Deniz Durmaz ile Başkan Mehmet Sepil, genç sporcuyu tebrik etti.