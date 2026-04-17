İzmir ekibi Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde deplasmanda Kocaelispor ile kozlarını paylaşacak. Sarı kırmızılı İzmir ekibi, kritik mücadele öncesinde son antrenmanını Urla'da gerçekleştirdi. Teknik direktör Stanimir Stoilov önderliğinde gerçekleştirilen son antrenman, ısınma ile başlayıp pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın ilk bölümünde taktiksel oyun oynanırken, ikinci bölümde ise şut çalışmaları gerçekleştirildi.

Takım Kocaeli'ye ayak bastı!

Son antrenmanın ardından zaman kaybetmeyen Göztepe futbol takımı, havayolu ile İstanbul’a ardından karayolu ile Kocaeli’ye geçti. Kampa giren takım maç saatini bekliyor.

