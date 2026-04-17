İzmir iş ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri önemli bir organizasyonda buluştu. Coldwell Banker Mavişehir Life ev sahipliğinde ve Döveç Grup iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyonun temelini, yatırım odaklı içerikler oluşturdu

Yatırımcılar ve iş dünyası aynı çatı altında

Konak'ta bulunan Yeni Cabaret’te gerçekleşen organizasyon, seçkin davetlilerin katılımıyla başka bir boyut kazandı. Gayrimenkul ve yatırım sektörüne ilgi duyan isimler gecede bir araya gelirken, Kuzey Kıbrıs’taki fırsatlar kapsamlı bir şekilde sunumlar dahlinde ele alındı. Katılımcılara bölgedeki projeler ve yatırım avantajları hakkında detaylı bilgi verildi.

Kıbrıs yatırımları ön planda!

Gecenin açılış konuşmasını Uğur Sezginer yaptı. Sezginer, uzun yıllardır yatırımcılara kazanç sağlayan projelerle yol aldıklarını ifade etti. Mevcut süreçte yatırımcılar için Kıbrıs’ın önemli bir fırsat sunduğunu vurgulayan Sezginer, bölgenin yükselen değerine de atıf yaptı.

Gelecek vizyonu!

Gecede söz alan Döveç Grup Yönetim Kurulu Başkanı, Kıbrıs’ta hayata geçirilen projeler ve planlanan yatırımlar hakkında katılımcılara detaylı bir şekilde bilgi verme şansında bulundu.

Yeni iş birliklerine zemin!

Davet şık atmosferiyle öne çıkarken, yalnızca bilgilendirme sunumlarına da yer verilmedi. Programın son bölümünde gerçekleştirilen networking etkinliği sayesinde iş insanları ve yatırımcılar birebir görüşmeler yaparak yeni iş birliklerinin temellerini attı.