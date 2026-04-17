Son Mühür/ Beste Temel- Meteorolojiden alınan son bilgilere göre Ege bölgesi için 3 günlük hava durumu tahminleri paylaşıldı. Özellikle İzmir ve çevresinde yaşayan vatandaşlar, bugün evden çıkarken gökyüzünün o parçalı bulutlu haline sakın aldanmayın.

Meteorolojiden gelen son güncel bilgilere göre bu gece İzmir ve Manisa’da termometreler 14 dereceyi gösterirken, Aydın 17 dereceyle geceyi biraz daha ılık kapattı. Ancak asıl mevzu şimdi başlıyor.

Bugün akşama dikkat!

Güne parçalı bulutlu başladık ama öğle saatlerinden sonra işler değişiyor. Önce Aydın’ın güneyi ve doğusu ıslanmaya başlayacak. İzmir’in doğusundaki ilçelerimizde yaşayanlar öğleden sonra hazırlıklı olsun; akşam saatlerine doğru ise yağış il genelinde vites artıracak. Yani mesai bitiminde İzmir, Aydın ve Manisa’da gök gürültülü sağanakla karşılaşmamız mümkün görünüyor.

Toz taşınımı kabusu ne zaman bitiyor?

Hafta başından beri bizi darlayan o toz taşınımı hala gitmiş değil. Güney kesimlerimizde etkisini sürdüren bu toz, beklenen yağışla birleşince maalesef gökten çamur yağmasına sebep olacak. Arabasını yeni yıkatanlara şimdiden geçmiş olsun diyelim.

Sıcaklıklar ise düne göre 2 ila 4 derece arasında bir düşüş yaşıyor. Bugün İzmir’de en yüksek 22, Aydın’da 25, Manisa’da ise 21 dereceyi göreceğiz. Rüzgar kuzeyden orta kuvvette, yer yer ise savuracak cinsten sert esecek.

Hafta sonu planları ne olacak?

Yarın, yani 18 Nisan Cumartesi, yağışlı sistem yakamızı hemen bırakmıyor. Sabahın ilk ışıklarında Kıyı Ege’de devam eden yağmur, öğleden sonra İzmir ve Manisa’nın doğu ilçelerine doğru kayacak. Aydın’da ise kıyı şeridi hariç il genelinde yağışlar yerel olarak sürecek. Yarın İzmir’de sıcaklık 11 ile 22 derece arasında seyredecek.

Pazar günü rahat geçecek

19 Nisan Pazar günü nihayet nefes alıyoruz. Yağış bölgeyi terk ediyor, yerini parçalı bulutlu ve sakin bir havaya bırakıyor. Ancak dikkat; hava sıcaklıkları bu hafta geneline göre biraz daha düşük olacak. İzmir pazar sabahına 10 derecelik serin bir havayla uyanıp gün içinde 21 dereceyi görecek.