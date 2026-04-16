Osman Günden / Son Mühür - Süper Lig’in 30’uncu haftası, Marmara ile Ege ekiplerini karşı karşıya getiren yüksek tempolu bir mücadeleye sahne olacak. Turka Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, iki takımın ligdeki konumu açısından belirleyici nitelik taşıyor.

Kendi sahasında, taraftarının desteğini arkasına alarak galibiyet hedefleyen yeşil-siyahlı ekip hazırlıklarını üç puan parolasıyla sürdürürken, İzmir’deki çalışmalarını ISONEM Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde tamamlayan Göztepe ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor.

Karşılaşmanın hakemi belli oldu

Kocaelispor, sahasında Göztepe'yi ağırlamaya hazırlanırken, karşılaşmanın hakemi de netleşti. Futbolseverlerin ilgiyle beklediği mücadelede Ali Yılmaz görev yapacak. Ligin son haftalarına girilirken büyük önem taşıyan karşılaşmada iki takım da sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak. Kocaelispor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Ligde dengeleri etkileyecek Kocaelispor - Göztepe karşılaşması, 18 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Mücadelede ilk düdük saat 17.00'de çalacak. Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu randevu, yalnızca iki takımın taraftarlarını değil, Süper Lig'de zirve ve orta sıralardaki yarışı takip eden futbolseverleri de yakından ilgilendiriyor. Teknik direktörlerin taktik mücadelesine sahne olması beklenen 90 dakika, haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olmaya aday.