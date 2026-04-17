Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı’nda oynanacak mücadeleyi Ali Yılmaz yönetecek, karşılaşma saat 17.00’de başlayacak. Ligde 47 puanla, averajla RAMS Başakşehir FK’nın hemen arkasında 6’ncı sırada yer alan Göztepe, 35 puanla 9’uncu basamakta bulunan Kocaelispor’u mağlup ederek Avrupa hedefini sürdürmeyi amaçlıyor. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı devam eden kaptan sol bek İsmail Köybaşı forma giyemeyecek.
Kadro durumu ve maç detayları
Kasımpaşa maçında sakatlanarak oyundan çıkan stoper Malcom Bokele’nin ise büyük ihtimalle sahada olması bekleniyor. Sezonun ilk yarısında Gürsel Aksel Stadı’nda oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı. Teknik direktör Stanimir Stoilov, zorlu deplasmandan iyi bir sonuçla döneceklerine inandıklarını dile getirdi.