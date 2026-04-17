Peş peşe gelen şiddet olayları tüm Türkiye'yi derinden sarsarken, yaklaşan 23 Nisan programlarının akıbeti belirsizliğini koruyor. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırıların yarattığı tedirginlik, özellikle okullardaki kutlama etkinliklerini tartışmaya açtı. Öğrenciler ve veliler arama motorlarında "23 Nisan kutlamaları yapılacak mı, perşembe günü ders var mı" gibi sorulara hızla yanıt arıyor. Henüz resmi bir karar açıklanmasa da tatil takvimine ve iptal iddialarına dair tüm detayları sizin için derledik.

23 NİSAN KUTLAMALARI İPTAL Mİ EDİLDİ?

Yaşanan son olayların ardından bayram coşkusunun gölgelenip gölgelenmeyeceği en çok merak edilen konu oldu. Şu an için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan veya valiliklerden 23 Nisan törenlerinin iptal edildiğine dair resmi bir duyuru gelmedi. Yetkililerin güvenlik durumunu değerlendirdiği ve yakın zamanda kamuoyunu bilgilendireceği tahmin ediliyor. Milyonların gözü kulağı şimdi resmi makamlardan gelecek o kritik açıklamada.

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ, OKULLAR KAPALI MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatil günleri arasında yer alıyor. 2026'da bu durum aynen geçerli olacak. Bu yıl Perşembe gününe denk gelen 23 Nisan'da okullar, kamu kurum ve kuruluşları resmi tatil yapacak. Dolayısıyla 23 Nisan Perşembe günü okullarda ders işlenmeyecek.

22 NİSAN ÇARŞAMBA YARIM GÜN MÜ, DERS VAR MI?

Tatil beklentisi içinde olanların bir diğer odak noktası ise 22 Nisan'ın durumu oldu. Bayramdan bir önceki gün olan 22 Nisan Çarşamba günü için herhangi bir yarım gün tatil uygulaması bulunmuyor. Hem öğrenciler hem de çalışanlar için normal mesai saatleri geçerliliğini koruyacak. Yani çarşamba günü okullarda eğitim tam gün olarak kesintisiz devam edecek.