Son Mühür - Brent petrol fiyatları ile döviz kurundaki değişimler, akaryakıt fiyatlarını doğrudan belirlemeye devam ediyor. Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar ve kurdaki oynaklık, pompa fiyatlarına zam ya da indirim olarak yansıyor. 17 Nisan 2026 Cuma günü itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara’da benzin, motorin ve otogaz fiyatlarının güncel durumu merak ediliyor.

İzmir akaryakıt fiyatları 17 Nisan 2026

Benzin: 63.94 TL

Motorin: 72.99 TL

LPG: 34.79 TL

Diğer şehirlerdeki akaryakıt fiyatları 17 Nisan 2026

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 62.70 TL

Motorin: 71.59 TL

LPG: 34.99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 62.56 TL

Motorin: 71.45 TL

LPG: 34.39 TL

Ankara

Benzin: 63.67 TL

Motorin: 72.71 TL

LPG: 34.87 TL