Göztepe U14 Basketbol Takımı başarı dolu işlere imza atmaya devam ediyor. 2025–2026 sezonunda Göztepe U14 Basketbol Takımı, İzmir şampiyonu olarak tarihe geçti.

Şampiyonluk kupası müzeye getirildi!

Bu şampiyonlukla beraber Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan, sarı kırmızılı basketbolcular, İzmir şampiyonu olarak aldıkları kupayı ise kulübün müzesine getirdiler.

Türkiye Şampiyonası'nda Göztepe'nin fikstürü belli oldu!

Göztepe U14 Basketbol Takımı İzmir şampiyonu olmalarının ardından, Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Tokat’ta düzenlenecek 2025–2026 sezonu Türkiye Şampiyonası’nda, Göztepe U14 Basketbol Takımı'nın fikstürü de belli oldu. Göztepe U14 Basketbol Takımı ilk olarak, 20 Nisan Pazartesi günü saat 15.30'da Takev ile kozlarını paylaşacak. İkinci maçta ise, 21 Nisan Salı günü 15.30'da Galatasaray mücadelesinde parkeye çıkacak. Üçüncü maçta ise Göztepe U14 Basketbol Takımı, Mg Spor ile kozlarını paylaşacak.

