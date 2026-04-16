İzmir temsilcisi Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 18 Nisan Cumartesi günü saat 17.00'de deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak. Kocaelispor maçı hazırlıklarını aralıksız bir şekilde sürdüren İzmir ekibi, hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Stanimir Stoilov önderliğinde yoğun tempo!
Göztepeli futbolcular teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Kocaelispor maçı öncesi antrenmanlarına devam etti. Bugün gerçekleştirilen antrenmana, ısınma çalışmalarıyla start verildi. Antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması ve dar alanda oyun çalışmaları gerçekleştirildi.
İki bölümlü antrenman!
Antrenmanın ikinci bölümünde ise, savunma-hücum varyasyonları üzerinde duruldu.
Sarı kırmızılı İzmir temsilcisi mutlak 3 puan parolasıyla Kocaelispor deplasmanına çıkacak olup, son haftalar yaklaşırken Avrupa hedefini sürdürmek istiyor.