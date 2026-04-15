Son Mühür- Sadece İzmir'in değil Ege'nin de Süper Lig'deki tek temsilcisi olan Göztepe bu yıl iç saha maçlarında yaşadığı hayal kırıklığıyla dikkati çekiyor.

Ligin ilk devresinde evindeki maçlarda rakiplerine korku dolu anlar yaşatan sarı kırmızılı ekip Gürsel Aksel Satadı'nda oynadığı son beş maçta galibiyete hasret kaldı.

Kayserispor karşıında alınan golsüz berabelikle başlayan talihsizlikler zinciri Eyüpspor ve Alanyaspor karşılaşmalarında alınan beraberlikle devam etti.

Erteleme maçında Gaaltasaray'a karşı verdiği mücadeleyle hak etmediği mağlubiyetle sahadan ayrılan Stoilov'un öğrencileri geçtiğimiz hafta sonunda da Kasımpaşa engeline takılmaktan kurtulamadı.



Altı gol attı, sekiz gole engel olamadı...



Göztepe evinde oynadığı son maçta 6 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 8 gole engel olamadı.

İç sahada galibiyet hasreti beş maça çıkan sarı kırmızılılar ligde altıncı sıraya kadar gerileyerek Avrupa hedefini de zora soktu.



Evinde iki maça daha çıkacak...



İzmir temsilcisi, sezonun kalan bölümünde evinde 2 maça daha çıkacak.

25 Nisan Cumartesi günü Antalyaspor’u ağırlayacak olan Göztepe'nin son iç saha mücadelesinde konuk edeceği rakip Gaziantep FK olacak.

