Osman Günden / Son Mühür - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe’de düşüş devam ediyor. Sezona etkili bir başlangıç yaparak hem sonuçları hem de oynadığı futbolla öne çıkan İzmir temsilcisi, son haftalarda beklentilerin altında kaldı. Üst üste puan kayıpları yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sezon başındaki Avrupa hedefinden uzaklaşarak puan durumunda 6’ncı sıraya geriledi.

Göztepe, iki hafta önce deplasmanda Gençlerbirliği’ni mağlup ederek galibiyet özlemine son verse de iç sahadaki kötü serisini sürdürüyor. Son olarak Gürsel Aksel Stadyumu’nda Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan İzmir temsilcisi, taraftarı önünde yine 3 puana ulaşamadı. Bu sonuçla birlikte iç sahada galibiyet alamama serisi 5 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, yaklaşık 2 aydır evinde kazanamıyor. Son 5 iç saha karşılaşmasında yalnızca 1 kez mağlup olan Göztepe; Kayserispor, Eyüpspor, Alanyaspor ve Kasımpaşa ile berabere kalırken, tek yenilgisini ise Galatasaray karşısında aldı.

6 gol attı, kalesinde 8 gol gördü...

İç sahadaki düşüşün başlangıcı olan Kayserispor ve Eyüpspor maçlarında golsüz berabere kalarak kalesini gole kapatan Göztepe, ardından evinde Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Üst üste üç karşılaşmadan beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, bu serinin ardından sahasındaki ilk yenilgisini Galatasaray’a 3-1 mağlup olarak yaşadı. İzmir temsilcisi, geçtiğimiz hafta Gürsel Aksel Stadyumu’nda Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalarak galibiyet hasretini sürdürürken, bu süreçte 6 gol atıp kalesinde 8 gol gördü.