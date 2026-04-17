Son Mühür - Gayrimenkul alım-satım işlemlerinde hem alıcıyı hem de satıcıyı güvence altına alan Güvenli Ödeme Sistemi, 1 Temmuz 2026’dan itibaren tüm tapu işlemlerinde zorunlu olacak. Yeni düzenlemeyle birlikte tapuda para transferi sistemi değişirken, elden ödeme ve doğrudan havale dönemi sona erecek.

'Bloke sistem' geliyor

Yeni uygulamayla birlikte satış bedeli, tapu devri gerçekleşene kadar güvenli bir hesapta tutulacak. İşlemin tamamlanmasının ardından ise tutar otomatik olarak satıcının hesabına aktarılacak. Bu sayede “para gönderildi mi, tapu devri yapıldı mı” gibi belirsizlikler ortadan kalkacak. Taraflar, anlaşmalı banka ya da ödeme kuruluşları aracılığıyla sisteme dahil olacak. Tapu tescilinin onaylanmasıyla birlikte bloke edilen tutar, saniyeler içinde satıcının hesabına aktarılacak.

Dolandırıcılığın önüne geçilecek

Yeni düzenlemeyle birlikte gayrimenkul satışlarında dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik gibi risklerin azaltılması hedefleniyor. Aynı zamanda kayıt dışı işlemlerin önüne geçilmesi ve para transferinin daha güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

Bugüne kadar satış bedelinin çoğunlukla elden ödenmesi, tarafların yüksek miktarda nakit taşımasına ve çeşitli risklerle karşı karşıya kalmasına yol açıyordu. Yeni sistemle birlikte bu risklerin ortadan kaldırılması planlanıyor.

Kritik tarih: 1 Temmuz

Ticaret Bakanlığı’nın düzenlemesinin ilk olarak 1 Mayıs’ta yürürlüğe girmesi planlanmıştı. Ancak teknik altyapı çalışmalarının tamamlanabilmesi için tarih 1 Temmuz 2026 olarak revize edildi.

Bakanlık yetkilileri, gerekli sistem geliştirmelerinin tamamlanması adına sürenin 3 aya kadar uzatılabilmesine yönelik çalışmaların da sürdüğünü belirtti. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile teknik altyapı çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

Süreç hakkında merak edilenler

Yeni uygulamada süreç, alıcı ile satıcının satış bedelinde anlaşmasının ardından güvenli ödeme sistemi üzerinden başlatılacak. Alıcı, ödemeyi doğrudan satıcıya yapmak yerine sistemin güvenli hesabına yatıracak.

Tapu devri tamamlanana kadar bu tutar bloke edilecek. İşlemin gerçekleşmesiyle birlikte ödeme otomatik olarak satıcının hesabına aktarılacak. Herhangi bir nedenle satışın tamamlanmaması durumunda ise yatırılan tutar alıcıya geri iade edilecek. Sistemin kullanımı için düşük tutarlı bir hizmet bedeli alınacak. Ücrete ilişkin ayrıntıların ise uygulamanın yürürlüğe girdiği tarihte netlik kazanması bekleniyor.

Önceden zorunlu değildi

Daha önce Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Takasbank iş birliğinde uygulamaya alınan Taputakas sistemi de benzer bir güvence sunuyordu. 2015 yılından bu yana kullanılan bu sistem, sabit bir ücret karşılığında hizmet vermesine rağmen zorunlu olmadığı için yaygın şekilde tercih edilmiyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte ise güvenli ödeme sistemi tüm tapu işlemlerinde zorunlu hale gelecek.