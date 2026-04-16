Trendyol Süper Lig’de kritik haftalara girilmiş durumda. Şampiyonluk yarışı, Avrupa hedefi ve kümede kalma savaşı sürmeye devam ederken, İzmir’in Süper Lig'deki tek temsilcisi Göztepe, Avrupa kupaları hedefi doğrultusunda sezonun en kritik deplasmanlarından birine çıkacak. Sarı-kırmızılı İzmir ekibi, Kocaelispor deplasmanında galibiyet kovalayacak.

Hedef mutlak galibiyet!

Zorlu mücadele 18 Nisan Cumartesi günü İzmit'te oynanacak. Göztepe, karşılaşmada hem puan tablosundaki hedefini sürdürmek hem de Avrupa kupalarına katılma umutlarını canlı tutmayı hedefliyor.

Kocaeli deplasmanı Göztepe’ye zor!

İki ekip arasında oynanan son karşılaşmalar, Göztepe açısından pek de iyi sonuçlar doğurmamış durumda. İzmir ekibi, Kocaelispor’a karşı son dönemde üstünlük sağlayamazken, son 3 maçta galibiyet yüzü göremedi.

Bu 3 maçta sarı-kırmızılı ekip, sadede 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alabildi.

Son galibiyet yıllar önce geldi!

Göztepe’nin Kocaelispor karşısındaki son galibiyeti, 2003-2004 sezonuna dayanıyor. O dönemde oynanan mücadelede Göztepe, sahadan 4-2’lik skorla galip ayrılan taraf olmuştu.

İki maçta da kayıp!

2023-2024 sezonunda iki ekip arasında oynanan iki maçta da gülen taraf Kocaelispor oldu.