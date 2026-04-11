Trendyol Süper Lig’de üst sıraları zorlayan Göztepe, 29. hafta mücadelesinde yarın İstanbul ekibi Kasımpaşa’yı ağırlıyor. Gürsel Aksel Stadı’nda saat 17.00’de başlayacak olan kritik randevuda hakem Çağdaş Altay düdük çalacak.

Ligde geride kalan 28 maçta topladığı 46 puanla 5. sırada yer alan sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz hafta Galatasaray karşısında aldığı 3-1’lik mağlubiyetin izlerini silmeyi hedefliyor. Kendi taraftarı önünde yeniden çıkışa geçmek isteyen İzmir temsilcisi, sezonun ilk yarısında deplasmanda 2-0 mağlup ettiği rakibini bu kez evinde puansız göndermeyi planlıyor.

Bokele şans bekliyor

Takımdaki eksikler ise teknik heyeti düşündürüyor. Kaptan İsmail Köybaşı ve Furkan Bayır sakatlıkları nedeniyle bu önemli mücadelede görev alamayacak. Öte yandan, kart cezasını tamamlayan savunmanın önemli ismi Malcom Bokele, teknik direktörün şans vermesi halinde sahadaki yerini alabilecek. Hedefini Avrupa kupaları olarak belirleyen Göz-Göz, Kasımpaşa engelini kayıpsız geçerek puan tablosundaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.