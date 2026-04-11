TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk düğümünün çözülmesine sadece üç hafta kala, İzmir futbolu nefes kesen bir derbiye sahne olmaya hazırlanıyor. Zirve takibini sürdüren Aliağa FK, yarın saat 15.00’te Aliağa Atatürk Stadı’nda Menemen FK’yı konuk edecek. Ligde 65 puanla ikinci sırada yer alan ev sahibi ekip, lider Bursaspor ile arasındaki 6 puanlık farkı eritmek için mutlak galibiyet hedeflerken, aynı zamanda sezonun ilk yarısında dramatik bir şekilde kaybettiği maçın rövanşını almak istiyor. Sezonun ilk devresinde oynanan müsabakada Aliağa FK, son dakikalara önde girmesine rağmen uzatma bölümlerinde yediği gollerle sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı. Konuk ekip Menemen FK ise 45 puanla ligin orta sıralarında, herhangi bir iddiadan uzak bir konumda derbiye çıkıyor.

Bursaspor deplasmanda ev sahibi konumunda

Şampiyonluk yarışının diğer ucunda yer alan lider Bursaspor, ilginç bir deplasman deneyimi yaşamaya hazırlanıyor. Yeşil-beyazlı ekibin Ankara Demirspor ile oynayacağı mücadele, Ankara yerine Bursa’ya oldukça yakın bir mesafede bulunan Eskişehir Fethi Heper Stadı’na kaydırıldı. Fethiyespor maçından kalan seyircisiz oynama cezası Tahkim Kurulu tarafından onanmasına rağmen, Bursasporlu taraftarlar Ankara Demirspor’un satışa çıkardığı tüm biletleri adeta saniyeler içinde tüketti. 32 bin 500 kişilik dev statta Bursa temsilcisinin taraftarları tribünleri tamamen doldurarak takımlarına adeta bir iç saha atmosferi yaşatacak. Bu durum, Ankara ekibi için ciddi bir bilet geliri anlamına gelirken, Bursaspor’un geçtiğimiz sezon Artvin Hopaspor deplasmanını Balıkesir’de oynayarak şampiyonluğa ulaştığı süreci hatırlatıyor.

Aliağa altyapısından ay-yıldızlı gurur

Aliağa FK cephesinde sadece profesyonel lig yarışı değil, altyapıdan gelen başarı haberleri de yüzleri güldürüyor. Kulübün bünyesinde yetişen 16 yaşındaki işitme engelli futbolcu Semih Ayrıç, sergilediği üstün performansla U23 İşitme Engelli Milli Takım aday kadrosuna seçildi. Genç futbolcunun sahadaki azmi ve karakteriyle örnek bir isim olduğunu vurgulayan Aliağa FK yönetimi, yayımladığı mesajda Semih’in ay-yıldızlı formayı en iyi şekilde taşıyacağına olan inançlarını dile getirerek genç yeteneği bu büyük başarısından dolayı kutladı.