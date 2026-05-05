Son Mühür - Teknik Direktör Stanimir Stoilov koordinesinde Adnan Süvari Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, futbolcuların hırsı ve yüksek enerjisiyle dikkat çekti. Isınma hareketleriyle başlayan idmanda oyuncular, kondisyon yüklemesinin ardından teknik çalışmalara geçti. Antrenmanın ana bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma varyasyonları üzerinde duran sarı-kırmızılı ekip, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla taktik disiplini pekiştirdi. Stoilov'un çalışma boyunca oyunu sık sık durdurarak oyuncularına yerleşim ve hızlı hücum geçişleri konusunda uyarılarda bulunduğu gözlemlendi.

Avrupa yolunda zorlu viraj

Ligdeki yerini sağlamlaştırmak ve Avrupa potasına bir adım daha yaklaşmak isteyen İzmir temsilcisi, bu kritik deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Göztepe'de sakatlıkları bulunan oyuncuların durumları sağlık heyeti tarafından yakından takip edilirken, takımın genel form grafiği teknik heyeti memnun ediyor. Gaziantep FK ile Göztepe'yi karşı karşıya getirecek olan bu heyecan dolu müsabaka, 10 Mayıs Pazar günü Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak. Ev sahibi ekip küme düşme hattından uzaklaşmak için mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacakken, Göztepe ise Avrupa yolunda bir önemli virajı daha dönmüş olacak.