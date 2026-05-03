Göztepe, Trabzonspor deplasmanından puanla dönerek Başakşehir’nin 1 puan önüne geçti ve Avrupa kupaları için yeniden umutlandı. Sarı-kırmızılı ekip, kalan iki maçında sahasında Gaziantep FK ve deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Bu iki maçı kazanması halinde Göztepe, başka sonuçlara bakmaksızın sezonu 5. sırada tamamlayacak. İzmir temsilcisi ligi 5. bitirir ve Ziraat Türkiye Kupası’nı Trabzonspor ya da Beşiktaş kazanırsa, sarı-kırmızılılar gelecek sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde mücadele etme hakkı elde edecek.

Stoilov ne dedi?

Stanimir Stoilov, ortaya konan oyunun sevindirici ancak sonucun üzücü olduğunu belirtti. Trabzon gibi zorlu bir deplasmanda iyi bir performans sergilediklerini ifade eden Stoilov, "Oyun anlamında Göztepe’nin iyi yüzünü göstermeye geldik. Göztepe, hiç kimseden çekinmeyen, yüksek hırslı bir oyun oynamaya çalışan bir takım. Bunu da maç içerisinde göstermeye çalıştık. Golü bulduk, 2-3 tane de fırsat yakaladık. Maalesef ikinci golü bulamadık" dedi.

''Hayalimizin peşinden yürümeye devam ediyoruz"

Stoilov sözlerini şöyle tamamladı:

"Son saniyede böyle bir deplasmanda gol yediğimiz için çok üzgünüz. Çok kazanmak istediğimiz bir mücadeleydi ama bu futbol. Trabzon tabii ki iyi bir takım. Şu anda üzgünüm ama aynı zamanda da üzgün değilim. Çünkü geçekten takımım burada Göztepe'nin güçlü ve iyi yüzünü sahaya yansıttı. Biz hayalimizin peşinden yürümeye devam ediyoruz"