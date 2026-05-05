Son Mühür - Transfer dönemine iddialı bir giriş yapmayı hedefleyen Galatasaray, kadro derinliğini artırmak ve yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmek için stratejik hamleler yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetimin bu kapsamda radarına aldığı isim, İzmir ekibi Göztepe’de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Arda Okan Kurtulan oldu. Geçtiğimiz ara transfer döneminde de kulübün listesinde yer alan 23 yaşındaki oyuncu için teknik heyetten onay çıktığı öğrenildi. Fenerbahçe altyapısında aldığı eğitimin ardından Göztepe formasıyla profesyonel basamakları hızla tırmanan Arda Okan için sarı-kırmızılı kurmayların, sezon biter bitmez resmi temaslara başlaması ve Ege ekibinin kapısını çalması bekleniyor.

Göztepe'nin gelecek vaadeden yıldızı

Arda Okan Kurtulan’ın transfer listesinde üst sıralarda yer almasının en önemli nedenlerinden biri, sahanın farklı bölgelerinde görev yapabilen çok yönlü oyun yapısı olarak öne çıkıyor. Genç futbolcu, sadece sağ bek ve sağ kanat mevkilerinde değil, Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov’un 3-5-2 dizilişinde hücum hattının en ucunda da sorumluluk alarak ne kadar esnek bir oyuncu olduğunu kanıtladı. Bu sezon sarı-kırmızılı İzmir ekibiyle 30 resmi müsabakada boy gösteren başarılı isim, skora 4 gol ve 3 asistlik katkı sağlayarak takımının hücum gücüne dinamizm kattı. Modern futbolun gerektirdiği fiziksel kapasiteyi teknik beceriyle birleştiren Arda’nın, Galatasaray’ın hem Süper Lig hem de Avrupa kulvarındaki yoğun maç takviminde önemli bir alternatif olması öngörülüyor.