Her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde büyük bir coşkuyla kutlanan Hıdırellez, sadece kışın bitişini değil, aynı zamanda umutların, bereketin ve yenilenmenin de en güçlü simgesi olarak karşımıza çıkıyor. Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluşarak doğaya can verdiğine inanılan bu efsunlu gecede, gül dalına para asmak gibi klasikleşmiş adetlerin yanında son yıllarda yepyeni bir uygulama daha geniş kitlelere ulaştı. Doğanın pozitif enerjisini ve şifasını evine taşımak isteyenler, "adım adım defne yaprağı ritüeli", "5 Mayıs bereket ritüeli" ve "Hıdırellez gecesi yapılacaklar" başlıklarını internette hararetle araştırıyor. Kalpten geçen o en saf dileğin kağıda dökülüp doğayla bütünleştiği bu gizemli uygulamanın tüm detayları da yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor.

HIDIRELLEZ DEFNE YAPRAĞI RİTÜELİ NASIL YAPILIR, ADIMLARI NELER?

Hıdırellez akşamında niyetlerin güçlenmesi ve hayatınıza bolluk enerjisinin çekilmesi için uygulanan defne yaprağı ritüeli, oldukça basit ama sembolik anlamı yüksek aşamalardan oluşuyor. Ritüele başlamadan önce evinizde, balkonunuzda veya bahçenizde kendinize huzurlu bir köşe yaratmanız gerekiyor. Temiz bir örtü serip etrafı taze çiçeklerle süsleyerek o doğal enerjiyi ortama davet edebilirsiniz. Ardından derin nefesler alarak günün karmaşasından uzaklaşıp kalbinizden geçen o en büyük dileğe odaklanmalısınız. Gerçekleşmesini istediğiniz dileği şimdiki zaman kipiyle, örneğin "mutlu ve huzurlu bir yıl geçiriyorum" şeklinde, kısa ve net olarak bir kağıda yazmanız oldukça önemli. Bereket katması inancıyla bu kağıda birkaç damla gül suyu da damlatılabiliyor. Daha sonra kurumuş bir defne yaprağını avucunuza alıp dileğinizi sesli bir şekilde evrene duyurmanız ve yaprağın üzerine niyetinizi özetleyen aşk, sağlık veya para gibi tek bir kelime yazmanız isteniyor. Sonraki aşamada beyaz renkte bir mum yakıp niyetinizi tekrar ederek defne yaprağını dikkatlice alevle buluşturuyorsunuz. Ritüelin son ve en kritik adımında ise yanan yapraktan geriye kalan külleri toplayıp, dileğinizin doğayla tam anlamıyla bütünleşmesi için toprağa gömmeniz ya da akan temiz bir suya bırakmanız tavsiye ediliyor.

5 MAYIS HIDIRELLEZ GECESİ BAŞKA HANGİ GELENEKLER UYGULANIR?

Defne yaprağı uygulamasının yanı sıra, Anadolu'nun derinliklerinden günümüze kadar ulaşan birbirinden renkli Hıdırellez gelenekleri bu gece de yaşatılmaya devam ediyor. Bu efsunlu gecenin en popüler adeti, kağıtlara çizilen ev, araba veya çocuk gibi dileklerin akşam ezanı vakti gül ağacının dallarına asılması veya toprağına gömülmesi olarak öne çıkıyor. Ayrıca yıl boyunca evin bereketinin ve rızkının artacağı inancıyla, gece yatarken cüzdanların ağzı ve mutfaktaki yiyecek kaplarının kapakları açık bırakılıyor. Yenilenmeyi ve arınmayı sembolize eden su ritüelleri kapsamında ise vatandaşlar akan suyla temas ederek geçmişin tüm ağırlıklarından ve olumsuz enerjilerinden kurtulmayı amaçlıyor.