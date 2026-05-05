Son Mühür / Atakan Başpehlivan Geçmiş yıllarda Cumhuriyet Halk Partisi’nde de önemli görevler üstlenmiş olan merkez sağ siyasetin önemli isimlerinden Dr. Aytun Çıray, CHP’nin mevcut Genel Başkanı Özgür Özel’in siyaset yöntemini eleştirerek, Son Mühür’e önemli açıklamalarda ve değerlendirmelerde bulundu.

Aytun Çıray: Özgür Özel DEM Parti çizgisinde siyaset yapınca kendisini uyardım

CHP lideri Özgür Özel’e karşı geçmiş yıllarda bir önyargı beslemediğini ancak Özel’in DEM Parti çizgisine yaklaşan söylemlerinden sonra kendisine uyarılarda bulunduğunu aktaran Dr. Aytun Çıray, “Ben üç dönem CHP milletvekilliği yaptım, iki dönem parti meclisi üyeliği ve genel başkan yardımcılığı yaptım. Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrılarak İYİ Parti’ye katılma sebebim, Cumhur İttifakı’na karşı CHP ile ittifak yapabilecek bir oluşumu ortaya çıkarmaktı.

Bunu yaparken Sayın Kılıçdaroğlu’nun izni ile yaptım. Ben hayatım boyunca çıkarım için bir şey yapmadım üstelik İYİ Parti’yi kurarken sonunun ne olduğu da belli değildi. Şimdi CHP’lilerden sadece ben saygı bekliyorum onun dışında hiçbir şey beklemem. Bütün bunlara rağmen Özgür Özel yerel seçimleri kazandıktan sonra kendisinin liderliğe adım attığını söyledim, yani kendisine yönelik bir önyargım yoktu. Zaman şunu gösterdi, Özgür Özel DEM Parti çizgisinde bir siyasete girince ben kendisine uyarılarda bulunmaya başladım. Ben bunları kendisine de ilettim, komisyona girmemesini de söyledim.” dedi.

“Yanlışları söyleyince Özgür Özel’in hoşuna gitmedi”

Ayrıca, Özgür Özel’in otoriter bir zihniyete sahip olduğunu kaydeden Çıray, eleştirilerinde en ufak bir hakaret dahi olmadığını hatırlatarak, “Kürt vatandaşlarımızla bizim en ufak bir sorunumuz bile yok. Benim eleştirdiğim yapılan siyasetin PKK siyasetine destek vermesidir. Uluslararası toplantılarda batılılardan yardım isteyen tavrının da yanlış olduğunu söyledim, bunları söyleyince herhalde Özgür Özel’in hoşuna gitmedi.

Ancak ne olursa olsun Bülent Ecevit, Süleyman Demirel ve Turgut Özal konusunda yapılan karikatürleri unutmadık ve bu isimler bunları görmelerine rağmen demokratik tavırlarını hiç kenara bırakmadılar, benim eleştirilerim içinde en ufak hakaret bulamazsınız. Buna rağmen bir genel başkan bu kadarcık eleştiriye bile tahammülü yoksa gelecekte iktidar olduğunda bu felaket demektir, bu totaliter bir kafadır.” şeklinde konuştu.

“Takke düştü kel göründü”

Son olarak, kimsenin adamı olmadığını yalnızca Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde olduğunun altını çizen Aytun Çıray, ‘takke düştü kel göründü’ diyerek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Ben şunu söylemek istiyorum ben kimseci değilim, ben Atatürk’ün adamıyım ama Kemal Kılıçdaroğlu’na da asla saygısızlık etmem.

Sen eski genel başkanı yendiğin zaman Tayyip Erdoğan’ı yenmiş olmuyor musun? Sonuç itibariyle takke düştü kel göründü zihniyet ortaya çıktı. Özgür Özel otoriter bir kişilik yapısına sahip ve Türkiye’yi yönetemez. CHP’nin zayıf olması, Türkiye’nin beka sorundur. Hepimizin CHP’ye sahip çıkması gerekiyor.”