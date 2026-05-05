Ticaret Bakanlığı, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde yaşanan mağduriyetleri ve sahtecilik vakalarını tarihe karıştıracak çok kritik bir hamle yaptı. Sektördeki kaliteyi ve şeffaflığı artırmak amacıyla hazırlanan "Motorlu Kara Taşıtı Ekspertiz Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Taslağı", sektör paydaşlarının ve ilgili kurumların görüşüne sunuldu. Özellikle Düzce gibi otomotiv ticaretinin ve sanayi ağının son derece hareketli olduğu bölgelerdeki esnafı ve vatandaşı doğrudan etkileyecek olan bu taslak; raporlama standartlarından ekspertiz işletmelerinin yasal sorumluluklarına kadar her detayı net bir çerçeveye oturtuyor. Merdiven altı işletmelerin sonunu getirecek bu şeffaf sistemle birlikte vatandaşlar "ekspertiz raporu e-devlet'e düşecek mi", "karekodlu ekspertiz raporu nasıl sorgulanır" ve "ekspertiz itiraz süresi kaç gün" gibi soruları hararetle araştırıyor.

İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞINDA EKSPERTİZ ZORUNLU MU OLUYOR, YETKİ BELGESİ ŞARTI NEDİR?

Yeni düzenlemeyle birlikte ekspertiz hizmeti veren işletmelerin denetimsiz bir şekilde hareket etme devri tamamen kapanıyor. Faaliyet göstermek isteyen her ekspertiz merkezi, Ticaret Bakanlığından "yetki belgesi" almak zorunda kalacak. Sadece yetki belgesi de yeterli olmuyor; TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip olmak, bünyesinde alanında uzman teknik sorumlu istihdam etmek ve mesleki sorumluluk sigortası yaptırmak da aranan mecburi şartlar arasına giriyor. Böylece sektörde belli bir kalite standardı yakalanarak hem haksız rekabetin önüne geçilecek hem de alım satım sürecinde derin bir güven ortamı inşa edilecek.

KAREKODLU YENİ SİSTEM NASIL ÇALIŞACAK, RAPORDA SAHTECİLİK BİTİYOR MU?

Hazırlanan taslağın en dikkat çekici yeniliklerinden biri de dijital entegrasyon adımı oldu. Yeni dönemde, verilen ekspertiz raporlarının tamamı doğrudan Ticaret Bakanlığının merkezi altyapısına işlenecek. Bu sistem sayesinde düzenlenen rapor üzerinde sonradan herhangi bir oynama veya manipülasyon yapılması teknik açıdan imkansız hale geliyor. Raporların üzerine eklenecek özel karekod (QR kod) sayesinde vatandaşlar, belgenin gerçekliğini ve doğruluğunu akıllı telefonlarından saniyeler içinde sorgulayabilecek. Bu şeffaf altyapı sayesinde alıcı ve satıcı tarafındaki tüm soru işaretleri ortadan kalkacak.

EKSPERTİZ RAPORUNA İTİRAZ EDİLEBİLİR Mİ, İTİRAZ SÜRESİ KAÇ GÜN OLACAK?

Yeni yönetmelik taslağı, tüketicinin elini güçlendiren çok önemli bir itiraz mekanizmasını da hayata geçiriyor. İkinci el aracı satın alan vatandaşlar, aldıkları ekspertiz raporunda bir eksiklik, kusur veya hata olduğunu fark ederlerse, sistem üzerinden 5 gün içinde rapora resmi olarak itiraz edebilecek. Ekspertiz işletmeleri ise kendilerine ulaşan bu itirazları en geç 3 gün içinde detaylıca inceleyip bir sonuca bağlamak zorunda kalacak. Şikayetin haklı bulunması veya sistemin gerekli gördüğü diğer durumlarda, söz konusu ekspertiz raporu vatandaş için tamamen ücretsiz bir şekilde yeniden düzenlenecek.