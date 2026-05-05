Son Mühür - Kınık İlçe Jandarma Komutanlığı, Trafik Haftası’nın önemine dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla Poyracık Mahallesi’nde kapsamlı bir bilgilendirme standı açtı. Yerel halkın yoğun ilgi gösterdiği bu etkinlikte, trafik güvenliğine dair hayati bilgiler ilk ağızdan vatandaşlara aktarıldı.

Kurulan stantta sadece teorik bilgilerle yetinilmeyip; emniyet kemeri kullanımının kaza anındaki koruyucu etkisi, yasal hız sınırlarına uymanın önemi ve güvenli sürüş teknikleri gibi kritik başlıklar üzerinde duruldu. Jandarma ekipleri, özellikle kırsal mahallelerde trafik bilincini en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyerek, mahalle sakinlerinin sorularını tek tek yanıtladı ve bilgilendirici broşürler dağıttı.

Vatandaşlara uyarı

Eğitim faaliyetlerini sürdüren jandarma trafik timleri, trafikte alınacak en küçük önlemin bile hayat kurtardığını hatırlatarak, hem sürücülerin hem de yayaların kurallara harfiyen uymasının bir tercih değil zorunluluk olduğunu vurguladı. Yapılan görüşmelerde, trafik ortamının güvenli bir hale gelmesinin ancak bireylerin sorumluluk bilinciyle hareket etmesiyle mümkün olacağı ifade edildi.

Denetimlerin yanı sıra bu tür bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini belirten ekipler, özellikle çocukların ve gençlerin trafik kurallarını küçük yaşta benimsemesinin gelecekteki kaza oranlarını düşüreceğinin altını çizdi. Vatandaşlar ise yapılan bu anlamlı etkinlik sayesinde doğru bilinen yanlışlar konusunda aydınlandıklarını dile getirerek jandarma ekiplerine teşekkür etti.