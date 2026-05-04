Son Mühür - Hürmüz Boğazı’na yaklaşacak ABD donanmasını hedef alacağını açıklayan İran’a, Donald Trump’tan sert yanıt geldi. İran’ın tehditlerine karşı uyarılarda bulunan Trump, ABD gemilerine yönelik herhangi bir saldırı olması halinde en ağır şekilde karşılık vereceklerini ifade etti.

''İran'ı yeryüzünden sileriz''

Donald Trump, "Hürmüz'de ABD gemilerine saldırırlarsa karşılık veririz. İran'ı yeryüzünden sileriz. Dünyanın en iyi ekipmanlarına sahibiz. Üslerimiz ekipmanlarla dolu. Gerekirse bunları kullanırız. İran'a sadece 24 saat verdim. Ondan sonra dünya, şimdiye kadar görülen en yıkıcı hava saldırılarından birine tanık olabilir." ifadelerini kullandı.

Yaşanan gerilim, küresel petrol ticaretinin kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı üzerindeki hakimiyet tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Trump’ın açıklamaları, bölgede askeri hareketliliğin arttığı bir dönemde “maksimum baskı” politikasının sürdüğü şeklinde yorumlanırken, uluslararası kamuoyunda da olası bir sıcak çatışmaya yönelik endişeleri artırdı.

ABD Başkanı Trump ayrıca “Özgürlük Projesi” adı verilen girişim kapsamında, ABD’nin bugünden itibaren Hürmüz Boğazı’ndan geçen yabancı ticari gemilere eşlik etmeye başlayacağını duyurdu.

15 bin asker görev alacak

Donald Trump’ın açıkladığı plan kapsamında ABD donanmasının, Hürmüz Boğazı’ndan geçen yabancı ticari gemilerin güvenliğini sağlamak üzere aktif görev üstleneceği belirtildi. Artan güvenlik riskleri nedeniyle devreye alınan girişimle bölgede deniz trafiğinin korunması hedefleniyor.

Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı da operasyona destek vermeye başladı. CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, görev kapsamında güdümlü füze destroyerleri, 100’ün üzerinde hava unsuru, insansız sistemler ve yaklaşık 15 bin askerin yer alacağı bildirildi.

İran ne açıklama yapmıştı?

ABD’nin bu hamlesine İran’dan sert tepki geldi. İran Hatem-ül Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Ali Shadmani, Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolün İran’da olduğunu vurguladı. Shadmani, “İran, Hürmüz Boğazı’nın tam kontrolüne sahip. Tüm ticari gemiler güvenli geçiş için İran güçleriyle koordinasyon içinde hareket etmelidir” ifadelerini kullandı. İranlı komutan ayrıca, ABD ordusu da dahil olmak üzere herhangi bir yabancı askeri gücün boğaza yaklaşması ya da giriş yapması halinde saldırıyla karşılık verileceğini belirterek açık bir uyarıda bulundu.