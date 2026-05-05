Gayrimenkul sektörü, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) başlattığı dev satış hamlesiyle oldukça hareketli günler yaşıyor. Başta İstanbul, İzmir, Adana ve Gaziantep gibi ticaretin kalbinin attığı büyükşehirler olmak üzere, tam 38 ilde toplam 506 iş yeri açık artırma usulüyle vitrine çıkıyor. Güvenli bir liman arayan veya kira öder gibi kendi dükkanının sahibi olmak isteyen vatandaşlar, cazip ödeme seçeneklerinin duyurulmasıyla birlikte detayları araştırmaya başladı. Şu sıralar internette en çok "TOKİ işyeri satışı ödeme planı", "TOKİ ihale tarihleri" ve "açık artırmaya internetten nasıl katılınır" gibi başlıklar sorgulanıyor. Hem fiziki salonda hem de online ortamda katılıma açık olacak bu büyük ihalenin tüm ayrıntıları yavaş yavaş netleşti.

TOKİ İŞ YERİ SATIŞI İHALESİ HANGİ TARİHTE VE NEREDE YAPILACAK?

Yatırımcıların merakla beklediği dev satış organizasyonu için takvim belli oldu. Açık artırmalar iki gün boyunca hız kesmeden sürecek. 1'den 252'ye kadar olan lotların ihalesi 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü, 253'ten 506'ya kadar olan lotların ihalesi ise 14 Mayıs 2026 Perşembe günü gerçekleşecek. Her iki günde de ihale heyecanı saat tam 10.30'da başlayacak. İhalelere fiziki olarak katılıp teklif bayrağını kendi kaldırmak isteyen yatırımcılar, Ankara'daki İlbank Sosyal Tesisleri ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda hazır bulunabilecek. Şehir dışında olan veya salona gidemeyenler için ise internet üzerinden anlık teklif verme imkanı sonuna kadar açık tutuluyor.

2026 TOKİ DÜKKAN SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

Açık artırmaya girecek alıcıları en çok cezbeden konunun başında ise sunulan esnek ödeme planları geliyor. Kendi bütçesine ve nakit akışına göre hareket etmek isteyen yatırımcılar için iki farklı seçenek masada duruyor. İsteyen vatandaşlar sadece yüzde 10 oranında düşük bir peşinat ödeyip, kalan tutarı 96 veya 120 ay gibi çok uzun vadelere yayarak iş yeri sahibi olabilecek. Elinde nakdi olan ve borcunu daha çabuk bitirmek isteyenler ise yüzde 30 peşinat ödeyip kalan rakamı 60 ay vade ile kapatma şansını yakalayacak. Satışa sunulan 506 dükkanın tam listesine, katılım bedellerine ve şartnamelere TOKİ'nin resmi internet sitesinden ya da çağrı merkezi üzerinden anında ulaşılabiliyor. Ticari gayrimenkul piyasasına büyük bir canlılık getirmesi beklenen bu satışların, yerel ekonomilere de ciddi bir nefes aldırması öngörülüyor.