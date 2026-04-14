Son Mühür / Osman Günden - Tunç Erciyas'ın sunumuyla Son Mühür ekranlarında yayınlanan Gündem Masası programı, her zaman olduğu gibi İzmir'in nabzını takip etmeye devam etti. Gazeteciler Hasan Çölmekçi ve Yağmur Daştan İzmir'in gündemini yorumlarken, ele alınan dikkat çekici konulardan bir tanesi ise İzmir'in Süper Lig'deki tek temsilcisi Göztepe oldu. Göztepe, Avrupa biletini almanın hesaplarını yaparken, gazeteciler Hasan Çölmekçi ve Yağmur Daştan'dan dikkat çeken yorumlar ve değerlendirmeler geldi.

Gazeteci Yağmur Daştan: "İnşallah deplasmandan güzel sonuçlar alacağız!"

Göztepe'nin oynayacak olduğu Kocaelispor maçına değinen gazeteci Yağmur Daştan, "Avrupa yolunda ilerliyoruz. Birkaç maçtır yüzümüz gülmüyor ancak hafta sonu bir Kocaeli deplasmanımız var. Biz yine de İzmir ekibimizi destekliyoruz. Kocaeli de ücretsiz maç bileti dağıtılıyormuş özellikle öğrencilere. Biz de İzmirliler olarak bence ekibimizi deplasmanda yalnız bırakmayalım. Göztepe'nin çok ateşli bir taraftarı var. İnşallah deplasmandan güzel sonuçlar alacağız diye düşünüyorum. Kaptan İsmail Köybaşı. Umutlarımız ona bağlı. Güzel bir maç olmasını diliyoruz." dedi.

Gazeteci Hasan Çölmekçi: "Galatasaray'ı yenseydi iyi olacaktı!"

Galatasaray mağlubiyetinin yaşanmaması gerektiğini söyleyen gazeteci Hasan Çölmekçi, "Galatasaray'ı yenseydi iyi olacaktı. Herhalde Başakşehir ile çekişecek." ifadelerini kullandı.

