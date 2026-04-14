İzmir’in Aliağa ilçesinde jandarma ekiplerinden önemli bir eğitim geldi. Motosiklet kazalarının artması ve bunun önüne geçmek amacıyla sürücülere yönelik kapsamlı bir eğitim gerçekleştirildi. Eğitim kapsamında trafik güvenliği ve hırsızlığa karşı önlemler sürücülere anlatıldı.

Jandarma sahaya indi!

İzmir Aliağa'da motosiklet kazalarının artmasını engellemek ve sürüş farkındalığını artırmak amacıyla önemli bir eğitim gündeme geldi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ile Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri iş birliğiyle düzenlenen çalışmada 35 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsü yer aldı.

Detaylı anlatım!

Eğitimde kapsamında sürücülerin karşılaşabileceği riskler ve risklere karşı alınması gereken önlemler üzerinde duruldu. Ani manevralar, fren mesafesi, hız kontrolü ve trafikte doğru konumlanma gibi konulara eğilim gösterildi.

Teknolojik önlemler de gündeme geldi!

Motosiklet hırsızlıkları da gündemde olan başka bir konuydu. Jandarma ekipleri tarafından sürücülere araç güvenliği konusunda önemli uyarılar geldi.

Teknolojik takip sistemlerinin öneminin üzerinde durulurken, “AirTag” gibi cihazların kullanımı sayesinde araçların daha kolay izlenip, çalınma riskinin azaltılabileceği ifade edildi.