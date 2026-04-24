Göztepe Spor Kulübü artık geleneksel hale getirdiği 23 Nisan şenliklerinin üçüncüsünü bu yıl da İzmir Büyükşehir Belediyesi İnciraltı Spor Tesisleri’nde yaptı.

En renkli 23 nisan alanı burası oldu

Onursal Başkan Mehmet Sepil ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın çocuklarla yan yana geldiği etkinlikte sarı-kırmızılı renklerin coşkusu her yeri sarmış durumdaydı. Kulüp ve GÖSEV’in ortaklaşa düzenlediği bu organizasyon sadece bir bayram kutlaması değil binlerce minik sporcunun farklı branşlarda hünerlerini sergilediği tam bir spor şölenine döndü.

Sahada adım atacak yer kalmadı

Tam 19 farklı branşta faaliyet gösteren Göztepe, İnciraltı’ndaki ev sahipliğiyle çocuklara unutulmaz bir gün yaşatmış oldu. Kulüpten yapılan açıklamada ise o günkü hava şu sözlerle özetlendi "İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle bu yıl da çocuklarımızla buluşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Onlarca farklı spor dalında düzenlenen turnuvalar ve etkinlikler sayesinde 23 Nisan’ın ruhunu hep birlikte hissettik" denilerek emeği geçen herkese teşekkür edildi.

Turnuvaların heyecanı bir yanda çocukların bayram neşesi diğer yanda derken İnciraltı o gün İzmir’in en hareketli noktası oldu. 23 Nisan’ın coşkusunu el ele vererek paylaşıyoruz diyen sarı-kırmızılılar sporun birleştirici gücünü bir kez daha sahaya yansıytmış oldu.

