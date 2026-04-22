Trendyol Süper Lig'de heyecan, 31. hafta maçlarıyla devam edecek. Haftanın yakından takip edilen karşılaşmalarından biri ise Göztepe-Antalyaspor maçı olarak öne çıkıyor. İzmir ekibi Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Konak'ta bulunan Gürsel Aksel Stadyumu'nda Akdeniz temsilcisi Antalyaspor'u konuk edecek. Kritik mücadele öncesinde sarı kırmızılı İzmir ekibinin hazırlıkları tam gaz devam ederken, çalışmalar bugün Urla'da gerçekleştirilen antrenmanla devam etti.

Stanimir Stoilov yönetiminde yoğun tempo!

İzmir temsilcisi Göztepe, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, ısınma çalışmalarıyla start verildi. Antrenmanın ilk bölümünde oyuncular kendi arasında pas çalışması gerçekleştirirken, ikinci bölümde ise dar alanda oyun oynandı.

Göztepe resmi hesabından antrenmanla ilgili olarak açıklama geldi.