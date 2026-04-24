Osman Günden / Son Mühür - Trendyol Süper Lig’de son haftalara girilirken zorlu bir süreçten geçen Göztepe’de Avrupa hesapları yeniden yapılmaya başlandı.

İkinci yarıda yaşanan puan kayıplarının ardından 6’ncı sıraya kadar gerileyen Göztepe’de hedefte değişiklik olmadı. Sarı-kırmızılı ekip, sezonu Avrupa biletiyle tamamlayabilmek için tüm olasılıkları değerlendirmeyi sürdürüyor. Uzun süredir Türkiye Kupası üzerinden Avrupa’ya gitmeyi planlayan İzmir temsilcisi için en güçlü senaryo; ligde ilk 4 sırada bulunan Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor veya Beşiktaş’tan birinin kupayı kazanması ve ligi 5’inci bitiren takımın Avrupa hakkı elde etmesiydi.

Kupadaki sürprizler hesapları bozdu

Ancak Türkiye Kupası’nda yaşanan beklenmedik sonuçlar bu planı sekteye uğrattı. Fenerbahçe’nin Konyaspor karşısında elenmesi ve ardından Galatasaray’ın Gençlerbirliği’ne kaybederek turnuvaya veda etmesi dengeleri değiştirdi. Bu gelişmelerle birlikte Göztepe’nin Avrupa yolundaki ihtimalleri önemli ölçüde daralmış oldu.

Göztepe'nin Avrupa planı

Mevcut tabloda Göztepe’nin Avrupa hedefini sürdürebilmesi iki temel ihtimale bağlı görünüyor. Sarı-kırmızılı ekip ya ligi ilk 4 içinde tamamlamak zorunda ya da Türkiye Kupası’nı Trabzonspor veya Beşiktaş’ın kazanmasını bekleyecek. En güçlü senaryo ise Göztepe’nin sezonu 5’inci sırada bitirmesi ve kupada bu iki takımdan birinin zafere ulaşması olarak öne çıkıyor.

Kritik eşik: Kupa ve lig dengesi

Buna karşılık kupayı bu iki ekip dışında bir takımın kazanması ve Göztepe’nin ligi ilk 4 dışında tamamlaması halinde Avrupa yolu tamamen kapanacak. Bu nedenle İzmir temsilcisinde yalnızca lig maçları değil, kupa sürecindeki gelişmeler de yakından takip ediliyor. Teknik heyet ve futbolcular kalan haftalarda maksimum puan hedefiyle sahaya çıkmaya hazırlanırken, kulüp içinde Avrupa inancı korunuyor. Sarı-kırmızılılar sezonu Avrupa biletiyle noktalamak için son ana kadar tüm ihtimalleri zorlayacak.