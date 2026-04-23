Trendyol Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Nefesler bu kez de 31. hafta heyecanı için tutulacak. Trendyol Süper Lig'deki tek İzmir temsilcisi Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Konak'ta bulunan Gürsel Aksel Stadyumu'nda Antalyaspor'u konuk edecek. Son haftalarda istediği sonuçları alamayan ve Avrupa potasından uzaklaşmış olan sarı kırmızılı İzmir ekibi, taraftarı önüne mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

Haftanın en kritik maçlarından biri olarak öne çıkan Göztepe-Antalyaspor maçı öncesinde, mücadeleyi yönetecek hakem de belli oldu.

Mücadelenin hakemi Oğuzhan Çakır!

25 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak olan Göztepe-Antalyaspor maçının hakemi belli oldu. Kritik mücadeleyi yönetecek hakem Oğuzhan Çakır oldu. Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını Erkan Akbulut ve Selahattin Altay üstlenecek. Dördüncü hakem olarak Muhammet Ali Metoğlu ismi atandı.