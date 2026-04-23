Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam edecek. Trendyol Süper Lig'in 31. haftası, nefesleri kesen mücadelelere sahne olacak. Bu kapsamda İzmir ekibi Göztepe, Trendyol SÜper Lig'in 31. haftasında Konak'ta bulunan Gürsel Aksel Stadyumu'nda Antalyaspor'u konuk edecek. Mücadele, 25 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadelenin hakemliğini ise Oğuzhan Çakır üstlenecek.

Sarı kırmızılı İzmir ekibi, Cumartesi günü taraftarı önüne mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Son haftalarda istediği sonuçları elde edemeyen Göztepe'nin puan kaybına ise tahammülü yok. İzmir temsilcisi, Antalyaspor maçı hazırlıklarına bugün Urla'da gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Stoilov yönetiminde çalışmalar tam gaz devam!

Göztepe resmi hesabından yapılan açıklamada, "Göztepe'miz, bugün gerçekleşen antrenman ile H. Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktörümüz Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı. Antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan takımımız, ikinci bölümde ise taktiksel oyun gerçekleştirdi." ifadeleri kullanıldı.