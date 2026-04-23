Son Mühür- Antalyaspor maçı öncesi Göztepe’de Furkan Bayır üzüntüsü yaşanıyor. Göztepe, Cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı’nda Antalyaspor’a ev sahipliği yapmaya hazırlanırken savunma bölgesinden gelen haber moralleri bozdu. Yaklaşık üç hafta önce antrenman sırasında üzücü bir çapraz bağ sakatlığı yaşayan Furkan Bayır, önümüzdeki hafta ameliyat olacak.

Maalesef sezonu kapatan 26 yaşındaki oyuncu için tek hedef artık tamamen iyileşip yaz kampına hazır bir şekilde dönmek. Bu sezon Süper Lig’de sarı-kırmızılı formayla 9 maça çıkan başarılı oyuncu, bu karşılaşmaların 4’üne ilk 11’de başladı ve toplamda 339 dakika sahada kalarak takıma katkı sağladı.

Ne olmuştu?

Furkan Bayır yaklaşık 3 hafta önce antrenmanda yaşadığı sakatlığın ardından sağ dizinde ön çapraz bağ yaralanması oluşmuştu. Kulüp açıklmasında şu ifadelere yer vermişti:

"Futbol A takım oyuncularımızdan Furkan Bayır'ın dünkü antrenmanda yaşadığı sakatlığın ardından yapılan muayene ve MR tetkiklerinde sağ dizinde ön çapraz bağ yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavi sürecine yönelik operasyon planlaması, kulüp doktorumuz Prof. Dr. Emin Bal tarafından yapılmaktadır. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."