Göztepe Sportif Yatırımlar A.Ş., öenmli bir gelişmeyle gündeme geldi. Olağanüstü genel kurul kararı sonucunda sermayenin önemli ölçüde artırıldığı belirtildi. Yapılan sermaye artışıyla birlikte şirket sermayesinin 701 milyon TL seviyesini aştığı gözlendi.

257 milyon TL artırıldı!

Şirketin daha önceki sermayesi 443 milyon 339 bin 775 TL'ydi. Alınan kararla 257 milyon 784 bin 40 TL artış sağlandı ve 701 milyon 123 bin 818 TL’ye yükseltilmiş oldu.

Söz konusu artış ise, sermaye avansları hesabında bulunan tutarın sermayeye eklenmesi yoluyla gerçekleştirildi.

Ortaklık yapısında değişiklik yok!

Sermaye artırımının ardından merak edilen konulardan bir tanesi de ortaklık yapısı oldu. Sermaye artışıyla birlikte şirketin ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik olmadığı kaydedildi.

A Grubu hisseleri elinde bulunduran Sport Republic Turkey Ltd.'nin, sermayenin yüzde 70’lik kısmını elinde tutmaya devam ettiği belirtildi. Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen’in bu yapıdaki etkisinin sürmesi de gözlerden kaçmadı.

B ve C Grubu hisseleri kontrol eden Sepil Holding A.Ş. ise yüzde 30’luk payını korumuş oldu. Holdingin yönetim kurulu başkanlığını yürüten Mehmet Sepil, şirket içindeki konumunu korudu.