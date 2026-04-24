Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 24 Nisan tarihli tahminlerine göre; Akdeniz Bölgesi’nde (Hatay hariç), İç Anadolu’nun güney ve doğusunda, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’da, ayrıca Denizli, Afyonkarahisar, Ordu, Tokat, Siirt ve Adıyaman çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde 4 ila 7 derece artması, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde 4 ila 8 derece azalması beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Akdeniz Bölgesi’nde (Hatay hariç), İç Anadolu’nun güney ve doğusunda, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da, ayrıca Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Ordu, Tokat, Amasya, Siirt ve Adıyaman çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

24 Nisan 2026 Hava durumu

MARMARA

ÇANAKKALE – 6°C, 19°C – Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE – 6°C, 21°C – Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL – 9°C, 16°C – Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA – 4°C, 20°C – Parçalı ve az bulutlu

EGE

A.KARAHİSAR – °C, 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DENİZLİ – °C, 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR – °C, 23°C – Parçalı bulutlu

MANİSA – °C, 21°C – Parçalı bulutlu

AKDENİZ

ADANA – °C, 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA – °C, 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR – °C, 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY – °C, 22°C – Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

ANKARA – °C, 14°C – Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI – °C, 18°C – Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR – °C, 16°C – Parçalı ve çok bulutlu

KONYA – °C, 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

BOLU – °C, 15°C – Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE – °C, 19°C – Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU – °C, 12°C – Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK – °C, 15°C – Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA – °C, 18°C – Parçalı ve çok bulutlu

RİZE – °C, 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN – °C, 17°C – Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON – °C, 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

ERZURUM – °C, 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS – °C, 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA – °C, 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN – °C, 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR – °C, 22°C – Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP – °C, 21°C – Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT – °C, 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ŞANLIURFA – °C, 23°C – Parçalı ve çok bulutlu