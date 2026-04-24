Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 24 Nisan tarihli tahminlerine göre; Akdeniz Bölgesi’nde (Hatay hariç), İç Anadolu’nun güney ve doğusunda, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’da, ayrıca Denizli, Afyonkarahisar, Ordu, Tokat, Siirt ve Adıyaman çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı öngörülüyor.
Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde 4 ila 7 derece artması, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde 4 ila 8 derece azalması beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Akdeniz Bölgesi’nde (Hatay hariç), İç Anadolu’nun güney ve doğusunda, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da, ayrıca Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Ordu, Tokat, Amasya, Siirt ve Adıyaman çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.
24 Nisan 2026 Hava durumu
MARMARA
ÇANAKKALE – 6°C, 19°C – Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE – 6°C, 21°C – Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL – 9°C, 16°C – Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA – 4°C, 20°C – Parçalı ve az bulutlu
EGE
A.KARAHİSAR – °C, 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
DENİZLİ – °C, 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
İZMİR – °C, 23°C – Parçalı bulutlu
MANİSA – °C, 21°C – Parçalı bulutlu
AKDENİZ
ADANA – °C, 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA – °C, 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BURDUR – °C, 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY – °C, 22°C – Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
ANKARA – °C, 14°C – Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI – °C, 18°C – Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR – °C, 16°C – Parçalı ve çok bulutlu
KONYA – °C, 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
BOLU – °C, 15°C – Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE – °C, 19°C – Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU – °C, 12°C – Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK – °C, 15°C – Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA – °C, 18°C – Parçalı ve çok bulutlu
RİZE – °C, 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN – °C, 17°C – Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON – °C, 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
ERZURUM – °C, 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KARS – °C, 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA – °C, 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN – °C, 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR – °C, 22°C – Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP – °C, 21°C – Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT – °C, 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ŞANLIURFA – °C, 23°C – Parçalı ve çok bulutlu