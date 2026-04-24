Kemalpaşa Artvinliler Derneği kolları sıvadı.Bu yıl üçüncüsü yapılacak olan Boğa Güreşi Festivali için geri sayım başladı. 3 Mayıs Pazar günü Akalan Arena Ege’de daha önce pek rastlamadığımız bir manzaraya ev sahipliği yapacak.

Artvin usulü farklı kilo gruplarına göre düzenlenecek bu güreşlerin en güzel yanı ise girişlerin tamamen ücretsiz olması.

Sabah saat 09.00 dedi mi kapılar açılıyor anlaşılan o ki arenada boş yer bulmak pek kolay olmayacak.

Davul zurna ve tulum sesleri birbirine karışacak

Sadece bir güreş izleyip dönmeyeceksiniz. Etkinlik alanı tam anlamıyla bir panayır yerine dönüşecek. Bir yanda boğalar kozlarını paylaşırken diğer yanda tulum ve zurna eşliğinde Karadeniz rüzgaerı esecek. Acıkanlar ya da yöresel lezzet arayanlar için stantlar da kuruluyor.

Dernek Başkanı Ali Özgüç’ün de dediği gibi mesele sadece güç gösterisi değil halk oyunlarından yöresel ürünlere kadar tam bir kültür buluşması yaşanacak Kemalpaşa’da.

Ulaşım dert değil park yeri bol

"Gidilir ama araba nereye çekilecek?" diye düşünenler için Akalan Mahallesi Muhtarı Mesut Çaktuğ’dan yüreklere su serpen bir açıklama geldi. Muhtar, Akalan’a ulaşımın zaten çok rahat olduğunu, otopark sorununun ise "sınırsız alan" sayesinde tamamen çözüldüğünü müjdeledi. Seyir zevki yüksek bir arena tasarlandığını da ekleyelim. Hem heyecan hem de konfor bir arada olsun istenmiş. Pazar günü hem eğlenmek hem de bu farklı geleneğe ortak olmak isteyen herkes Akalan’a davetli.