Türk futbolunun iki dev çınarı, sezonun en kritik virajında kozlarını paylaşıyor. Galatasaray yönetimi, taraftarın günlerdir yolunu gözlediği bilet bedellerini resmi kanallar üzerinden duyurdu. Şampiyonluk düğümünün çözülebileceği bu tarihi karşılaşmada takımını yalnız bırakmak istemeyen futbolseverler, kulübün yaptığı satış takvimi açıklamasına kilitlendi. Özellikle Galatasaray - Fenerbahçe derbisi bilet fiyatları listesinin belli olmasıyla beraber, en ucuz ve en pahalı bilet kategorileri taraftarların ana gündem maddesi haline geldi.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇ BİLETİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

RAMS Park'ın ev sahipliği yapacağı dev maç öncesi taraftarların ilk baktığı yer biletlerin satış takvimi oldu. Sarı kırmızılı kulüp, yayınladığı duyuru ile biletlerin ön satış ve genel satış saatlerini taraftarıyla paylaştı. Passo sistemi üzerinden kademeli olarak futbolseverlerin erişimine açılacak biletlerin, satışa çıktığı an saniyeler içinde tükenmesine kesin gözüyle bakılıyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇ BİLETİ FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Yönetimin belirlediği tarifeye göre, derbinin bilet ücretleri seçilen tribün ve kategoriye bağlı olarak büyük farklılıklar gösteriyor. Ayrıca Fenerbahçe taraftarına ayrılan misafir takım tribünü kontenjanının fiyatı da listede netlik kazandı. Kulüp tarafından duyurulan güncel fiyat listesi şu şekilde:

Premium: 55.000 TL

Delux: 54.000 TL

Lux: 52.000 TL

Classic: 50.000 TL

1. Kategori: 35.000 TL

2. Kategori: 30.000 TL

3. Kategori: 27.500 TL

4. Kategori: 25.000 TL

5. Kategori: 22.500 TL

6. Kategori: 20.000 TL

7. Kategori: 19.000 TL

8. Kategori: 12.000 TL

9. Kategori: 10.000 TL

10. Kategori: 2.750 TL

11. Kategori: 2.500 TL

Misafir Tribünü: 2.500 TL