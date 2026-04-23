İspanya LaLiga'da sezonun son virajına girilirken, eflatun-beyazlı ekipten gelen haber moralleri bozdu. Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 50 maçta 6 gol ve 14 asistle oynayarak takımına büyük katkı sağlayan milli futbolcu, yaşadığı adale problemi yüzünden bir süre formasına hasret kalacak. Spor kamuoyu, Arda Güler kaç maç yok, sezonu kapattı mı ve Dünya Kupası kadrosunda yer alacak mı sorularına net bir yanıt arıyor. İspanyol devinin sağlık heyeti, genç oyuncunun tedavi ve sahalara dönüş süreci hakkında detaylı bir bilgilendirme paylaştı.

ARDA GÜLER SAKATLANDI MI, SON DURUMU NE?

Real Madrid kulübü, milli yıldızın sağlık durumunu resmi bir açıklamayla kamuoyuna duyurdu. Yapılan detaylı tetkikler sonucunda Arda Güler'in sağ arka adalesinde zedelenme saptandı. Kulüp doktorları, problemin tam olarak biseps femoris kasındaki yaralanmadan kaynaklandığını ve oyuncunun rehabilitasyon sürecine derhal başlandığını bildirdi.

ARDA GÜLER KAÇ MAÇ YOK, SEZONU KAPATTI MI?

LaLiga'da bitime sadece 6 hafta kala yaşanan bu kas yaralanması, genç yeteneğin İspanya'daki sezonunu büyük ihtimalle noktaladı. Tedavi ve toparlanma sürecinin haftalar alacağı tahmin edildiğinden, Arda Güler'in ligin geri kalan bölümünde bir daha sahaya çıkması beklenmiyor.

ARDA GÜLER DÜNYA KUPASI'NDA OYNAYACAK MI?

Milyonlarca taraftarın asıl endişesi ise milli yıldızın yaklaşan dev turnuvadaki akıbeti. Arda Güler'in Dünya Kupası'na yetişip yetişmeyeceği konusunda sağlık heyetlerinden henüz kesin bir karar çıkmadı. Güler'in forma giyip giyemeyeceği tedavisinin gidişatına göre netlik kazanacak.