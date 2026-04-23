Son haftalarda karakterler arasındaki krizlerin derinleşmesi, dizinin sadık izleyici kitlesini bir hayli telaşlandırdı. Özellikle sosyal medyada yayılan söylentiler, yapımın tamamen biteceğine yönelik endişeleri artırınca dikkatler yayıncı kuruluşa çevrildi. Seyirciler ekran başından ayrılmadan önce Taşacak Bu Deniz sezon finali tarihi ve final iddiaları için arama motorlarında sorgularını hızlandırdı.

TAŞACAK BU DENİZ FİNAL Mİ YAPIYOR YOKSA SEZON FİNALİ Mİ?

İzleyicilerin en çok endişe duyduğu kesin final senaryosu şimdilik rafa kalktı. Dizinin televizyona tamamen veda edeceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor. Yapım şirketinin mevcut yayın takvimine göre dizi kalıcı bir final yapmayacak. Bunun yerine yaz aylarının gelmesiyle birlikte set ekibi kısa bir mola verip sezon finaline gidecek. Yani izleyiciler, alıştıkları karakterlerin hikayesini yeni yayın döneminde de takip etme fırsatı bulacak.

TAŞACAK BU DENİZ NE ZAMAN SEZON FİNALİ YAPACAK?

Çekim programında son dakika bir aksaklık yaşanmazsa, Taşacak Bu Deniz 5 Haziran 2026 Cuma akşamı yayınlanacak bölümüyle ekranlara kısa bir süreliğine veda edecek. Bu tarihten sonra ekip dinlenme sürecine geçecek ve ardından yeni sezon hazırlıkları başlayacak.

DİZİ KAÇINCI BÖLÜMDE SEZON FİNALİ YAPACAK?

Dizinin yaz arasına tam olarak hangi bölümde gireceği de belli oldu. Bugüne kadar 24 bölümü geride bırakan yapım, sezon finali kapanışını 31. bölümde yapacak. Bu hesaba göre seyircinin önünde izlemesi gereken 7 bölümlük bir yayın süreci daha bulunuyor. Kalan bölümlerde senaryonun çok daha yoğun ilerleyeceği ve karakterler arası hesaplaşmaların artacağı öngörülüyor.