23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İzmir genelinde tüm coşkusuyla kutlanmaya devam ediyor. Kentin birçok noktasında gerçekleştirilen programlar coşkuyu daha da artırdı. Dikkat çeken organizasyonlardan biri ise Balçova'ya bağlı İnciraltı’nda gerçekleştirilen 23 Nisan Çocuk Şenliği oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Göztepe ortak organizasyonda birleşti!

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Göztepe Spor ve Eğitim Vakfı bu kapsamda iş birliği gerçekleştirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da etkinliğe katılım sağladı.

Başkan Tugay'ı, şenlik alanında Göztepe Spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil karşıladı.

Çocuklar farklı spor branşlarıyla buluştular!

Şenlik kapsamında çocuklar birçok spor dalıyla buluştu. Bu spor dalları arasında; okçuluk, tekvando, bale, jimnastik, voleybol, futbol ve basketbol yer aldı.

Başkan Tugay tarafından etkinlik alanında çocukların antrenmanlarını ve gösterilerini yakından izlendi.

Çocuklarla birlikte spor yaptı!

Başkan Tugay şenlikte sadece izleyici konumunda kalmadı. Başkan Tugay ayrıca, çocuklarla birlikte etkinliklere katılım gösterdi.

Satranç oynayan, futbol sahasında şut çeken ve okçuluk antrenmanında ok atan Tugay, çocukların coşkusuna ortak oldu.

Başkan Tugay’a çocuklar tarafından “Cemil Başkan” tezahüratları yapıldı.

