Son Mühür/ Emine Kulak- Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Örgütü Cumhuriyet Meydanı’nda 23 Nisan’ı kutladı. Konuşmaların öncesinde meydanda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı.

Etkinlikte CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, il yöneticileri, ilçe başkanları ve belediye başkanları yer aldı.

Vekiller bu kez de yok

İzmir’de düzenlenen bayram törenlerinde CHP’li İzmir milletvekillerinin katılmaması sık sık dikkat çekerken bu kez de vekillerin yokluğu dikkat çekti.

Güç: Öyle bir ülke kuracağız ki…

Törende konuşan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, “Bir irade ve mücadeleyi hatırlamak için toplandık. 23 nisan milletin ben varım dediği gündür. Egemenlik saraydan alınıp millete verildiği gündür. Bugün buradayız. Başımız dik ama yüreğimizde büyük bir acı var. Urfa’da kaybettiğimiz öğrenci ve öğretmenlerimiz hayatlarının en güzel yerinde bizden kopardılar. Bu olayın üstünü örtmeye çalışmadan çözmek devletin sorumluluğundadır. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Biz bu acıyı unutmayacağız, üzerini örtmelerine izin vermeyeceğiz. Bugün sizin bayramınız çocuklar. Sizler gülümseyeceksiniz. Kaybettiğiniz arkadaşlarınız için koşacak, umutlarını sizler büyüteceksiniz. Bizler size söz veriyoruz. Öyle bir ülke kuracağız ki hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Siz hayal kuracaksınız bizler gerçekleştireceğiz. Biz biliyoruz bu ülkenin sahibi sizsiniz. Egemenlik kayıtsız şartız milletindir sözünü devam ettireceğiz. Bayrağı elimizden alanlara müsaade etmeyeceğiz. Biz milletimize, çocuklarımıza sarılacağız. Bu memlekete sıkı sıkı sarılacağız. Birlikte başaracağız. Bayramınız kutlu olsun çocuklar. Bayramınız kutlu olsun Türkiye” dedi.

Tugay: Bu ülke kimsenin babasının çiftliği değil

Bayramlarda parti örgütlerinin ayrı ayrı program yapmasını eleştiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “ Mutlu bir güneyiz. Bayramımızı kutluyoruz. Milletin iradesini meclise taşıyan ulusal egemenliği seçenek olarak gören bir günde TBMM’nin kurulu ve açılışının 106. Yıl dönümünde bugünü coşku ile kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk sonsuza kadar önderimiz olacak. Ulusal egemenlik, demokrasi hukuk devletinden doğan vatandaş hakları hiçbirimizin ödün vermemesi gereken çok önemli bir unsur. Bizler bunun bilincinde olan bir örgütüz. Demokrasinin ekmek, su kadar vazgeçilmez olduğunu biliyoruz. Bu topraklarda yönetimde söz hakkı olmadığı bir geçmişi var bu ülkenin. O geçmişten biz karanlık günler diye bahsediyoruz. Ülke her şeyden önemlisi cehalet ve sefalet içerisindeydi. Bunlar hepimizin bildiği şeyler. Yine de konuşmakta fayda var. Bazıları o gün de bugün de demokrasisinden rahatsız olan ve marifet olan anlayış çevremizde dolaşıp duruyor. Bazı şeyleri normalleştirmeyi başardıklarını düşünüyor. Biz neden ayrı bir tören yapmak zorunda kalıyoruz. Her bayram ayrı bir tören yaptıklarını normalleştirdiklerini düşünüyoruz. Normal görmüyoruz. Bu yanlış. Biz neden ayrı bir çelenk sunuyoruz. Neden partiyi, sivil toplumları ayırıyorsunuz. Biz bayram kutluyoruz. Böyle bir günde, 19 Mayıs’ta, 30 Ağustos’da da aynı şeyi yapacaklar. Bunlar alıştı diyorlar. Biz alışmadık. Siz alıştığınızı düşünüyorsunuz. Buna herkesin itirazı var. Bu milletin değerli bayramını elinden alamazsınız. Haksız, hukuksuz uygulamalarla bize eziyet edemezsiniz. Bu ülke kimsenin babasının çiftliği değil. Bu ülke halkın iradesidir. Halkın iradesi çok güvendiğiniz makamlardan sizi mutlaka indirecek. Biz bu mücadelenin bir parçasıyız” şeklinde konuştu.

"Sizin ahlaksızlığınızdan, zulmünüzden korkmayacağız"

‘Bazıları korktuğumuzu zannedecekler ama korkmayacağız’ diyen Tugay, ““Bugün bayram yerindeydim. Rastlaştığım pek çok insan ‘yanındayız, yalnız değilsin’ dediler. Ne için bunu söylediklerini biliyorum. Siz mücadeleyi kararlı, daha da büyüterek yapın yanınızda yer alacağız diyorlar. Biz bu milletin her bir ferdine saygı duyan, hakkını önemseyen, arkasında duran partiyiz. Bu ülkede yaptığınız her kötülüğü mutlaka bitireceğiz. Biz ülkenin gücü toplarda tüfeklerde midir, çocuklarının gülüşü ya da umutta mıdır? Her çocuğun gülümsemesi bir bayramdır. Onların mutluluğu bizim bayramımızdır. Ama çocuklara korku ülkesi yarattınız. Bu tuhaf tuhaf insanlar nereden ne zaman çıktılar? Bu çocukları kim bu hale getirdi? Okudukları okulu bitirdikleri zaman ne olacaklarını bilseler o zaman farklı bakarlar geleceğe. En çok ihtiyacımız olan şey umut. CHP’nin bir numaraları görevi umudu bu insana hissettirmek. Birlik ve beraberlikse bir ve diri olacağız. Bazıları korktuğumuzu zannedecekler. Ama korkmadık korkmayacağız. Sizin ahlaksızlığınızdan, zulmünüzden korkmayacağız. Ne olursa olsun hak kazanacak” diye konuştu.