SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Karabağlar Belediyesi’nde kentsel dönüşümün kilit isim Umut Akbal ile Kentsel Dönüşüm Projesine talip olan Sampaş Holding arasındaki "eski mesai" arkadaşlığını gözler önüne seren haberimiz şok etkisi yarattı. İlçenin kentsel dönüşüm rotasını çizen Yapı Kontrol Müdürü Umut Akbal, projeye talip olan holding de 10 yıl yöneticilik yaptığı ortaya çıkınca, kimsenin aklına gelmeyecek bir hamle gerçekleştirdi. İddiaların sadece birer duyum değil, somut "dijital iz" olduğunun anlaşılması üzerine Akbal, yıllardır gururla sergilediği profesyonel özgeçmişini ve Sampaş holding ile olan bağlarını içeren LinkedIn profilini, haberimizin ardından hemen kapattı. Bir kamu görevlisinin kendi geçmişini halktan gizleme çabası, Karabağlar’da "adrese teslim iş" iddialarını yeniden tartışmaya açtı.



SON MÜHÜR Duyurdu

Son Mühür de yayınladığımız haberde, Umut Akbal’ın belediye kadrosuna geçmeden önce 2005-2015 yılları arasında Sampaş Holding bünyesinde 10 yıl 2 ay boyunca yöneticilik yaptığını, bu durumun da etik ve hukuki bir "çıkar çatışması" yarattığını ortaya koymuştuk. Haberin kamuoyunda yarattığı büyük yankının ardından Akbal, profesyonel geçmişini belgeleyen LinkedIn profilini panikle tamamen kapattı. Akbal’ın bu hamlesi, "Geçmişini gizleyerek gerçeklerden kaçamazsın" yorumlarına neden oldu.

Ak Partili Fırat Eroğlu İddiaları Başkan Kınay'a Sordu



Karabağlar'da dillenen iddiaları meclis gündemine taşıyan AK Parti Grup Başkanvekili Fırat Eroğlu, meclis tutanaklarına geçen konuşmasında, "İzmir'de tecrübesi olmayan bu şirket ile belediye arasındaki organik bağ nedir?", "Bu şirketin belediye içindeki imtiyazı nereden geliyor?, Kimler bu yolu açıyor?"diye soru sordu. Son Mühür’ün açık kaynaktan gündeme getirdiği bu iddialar, sadece birer "siyasi eleştiri" değil, dijital bir kaçışla farklı bir boyut kazandı.

Cevap Bekleyen Sorular

SON MÜHÜR de yayınlanan haber belediye camiası ile siyaset camiasında da şok etkisi yarattı. Sampaş Holding'te çalıştığını gösteren özgeçmişini panikle silen Karabağlar Belediyesi Yapı Denetim Müdürü Umut Akbal'ın aydılatması gereken, 'Eğer Sampaş Holding ile olan geçmişinizde etik bir sorun yoksa, haberden hemen sonra profilinizi neden kapattınız?. Karabağlar halkının mülkiyet haklarını temsil eden bir müdürün, profesyonel geçmişini halktan gizlemesi "şeffaf belediyecilik" anlayışına sığar mı?' soruları cevap bekliyor.